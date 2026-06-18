Über die Stromrechnung der KI redet kaum jemand gern — lieber über Modelle, Agenten und Benchmarks. Eine neue Studie holt die Debatte auf den Boden zurück: Der weltweite KI-Ausbau könnte bis Ende 2031 rund 2,8 Gigatonnen Kohlendioxid aufhäufen, bevor die Technik überhaupt anfängt, mehr einzusparen, als sie verbraucht. Der Klimaforscher Yassine Charabi nennt diese Phase „Carbon Valley“ — ein Tal, aus dem die KI erst spät wieder herausklettert.

Was die Studie gerechnet hat

Charabi hat für seine im Fachjournal Communications Earth & Environment erschienene Arbeit mehr als 10.000 Simulationen durchgerechnet — gefüttert mit globalen Energieprognosen, dem erwarteten Wachstum der Rechenzentren und den Austauschzyklen der Hardware. Im Median sind es besagte 2,8 Gigatonnen CO₂. Schon heute liegt der Ausstoß der KI-Systeme laut der Studie zwischen 32,6 und 79,7 Millionen Tonnen pro Jahr, und der globale Energiehunger der Technik entspricht ungefähr dem eines Landes von der Größe Großbritanniens. Der Strom dafür stammt überwiegend aus fossilen Quellen — rund 70 Prozent der prognostizierten Kohlenstoffschuld gehen allein auf den Betrieb der Rechenzentren zurück.

Wer selbst Maschinen im Rechenzentrum stehen hat — bei mir laufen Server bei netcup und Hetzner —, kennt den Posten „Strom“ auf jeder Abrechnung und weiß, dass Rechenleistung physikalisch eben nicht aus der Cloud-Wolke kommt, sondern aus einem Schrank, der Wärme abgibt und gekühlt werden will. Was beim einzelnen KMU-Server eine Randnotiz ist, summiert sich über Hunderttausende GPU-Beschleuniger zu einer Größenordnung, die im Erdsystem messbar wird.

Effizienz allein bricht den Trend nicht

Das eigentlich Unbequeme an der Studie ist ein Satz, der jeder „die nächste Chip-Generation ist ja viel sparsamer“-Beruhigung widerspricht: Effizienzgewinne allein könnten in Szenarien mit schnellem Wachstum keine absolute Entkopplung von KI-Ausbau und Strombedarf garantieren. Heißt im Klartext: Wenn jedes Modell effizienter, aber zugleich zehnmal so viel genutzt wird, frisst der Mehrverbrauch die Ersparnis wieder auf. Einen Hebel mit sofortiger Klimawirkung benennt Charabi trotzdem — KI gezielt in Technologien für erneuerbare Energien einzubauen. Jedes Jahr Verzögerung in genau diesem Bereich kostet dem Modell zufolge rund 0,45 Gigatonnen CO₂.

Geplant wird mehr Leistung, nicht weniger

Mich überzeugt das gängige Bild von der bald „grünen“ KI deshalb nicht. Die Branche redet zwar über Effizienz, plant aber sichtbar in die andere Richtung: Wenn Google für seine Rechenzentren eigene Mini-Atomreaktoren ordert, ist das kein Signal für sinkenden Verbrauch, sondern für massiv steigenden. Charabis Zahlen sind Projektionen, keine Gewissheit — über 10.000 Simulationen ergeben einen Korridor, keinen Punkt. Aber die Richtung ist eindeutig genug, um die Frage zu verschieben: Effizienter rechnen wird KI ohnehin — offen ist, ob der absolute Verbrauch gedeckelt wird, bevor das Carbon-Valley-Jahrzehnt vorbei ist.