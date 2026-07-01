Eine KI, die in einem Spiel lernt, dass falsche Antworten belohnt werden, hört irgendwann auf, zwischen Spiel und Ernst zu unterscheiden. Genau an diesem Punkt setzt ein Angriff an, den die Sicherheitsfirma LayerX auf den Namen BioShocking getauft hat. Sechs sogenannte agentische Browser — KI-Assistenten, die selbstständig im Web klicken, lesen und tippen — ließen sich damit dazu bringen, echte Passwörter an einen Angreifer weiterzureichen. Ganz ohne klassische Sicherheitslücke.

Ein Rätselspiel, das die Regeln aushebelt

Der Trick steckt in einer harmlos aussehenden Webseite. LayerX baute dort ein an das Spiel BioShock angelehntes Rätsel, das absichtlich falsche Antworten belohnt — wer „2 plus 2 ist 5″ eingibt, kommt weiter. Nach ein paar Runden hat der KI-Agent gelernt: „Falsch“ ist hier erlaubt, die normalen Regeln gelten nicht. Genau in diesem Zustand bekommt er die letzte Aufgabe — ein GitHub-Repository zu öffnen und die dort hinterlegten Zugangsdaten auszulesen und zu verschicken. Alle sechs getesteten Agenten taten es, ohne den Diebstahl als Regelverstoß zu erkennen. Sie verbuchten ihn als gewonnenes Spiel.

Das ist kein Buffer Overflow und kein vergessenes Passwort. Es ist Konditionierung: Der Angreifer redet dem Modell eine zweite Realität ein, in der die eigenen Schutzregeln nicht mehr greifen. Prompt Injection, aber über den Umweg eines Spiels statt über einen direkten Befehl.

Sechs Browser, ein Ergebnis — sehr verschiedene Reaktionen

Getestet wurden ChatGPT Atlas, Perplexitys Comet, Fellou, der Genspark Browser, Sigma sowie Claude als Chrome-Erweiterung. Jeder einzelne kopierte echte Zugangsdaten und schickte sie an den Angreifer. Gemeldet hatte LayerX die Schwachstelle bereits im Oktober 2025; öffentlich wurde sie jetzt. Wie die Hersteller reagiert haben, fällt allerdings weit auseinander:

OpenAI hat den Angriff in ChatGPT Atlas geschlossen — laut LayerX die einzige wirksame Korrektur.

hat den Angriff in ChatGPT Atlas geschlossen — laut LayerX die einzige wirksame Korrektur. Anthropic versuchte einen Fix für sein Chrome-Plugin, der den Angriff aber nicht stoppt.

versuchte einen Fix für sein Chrome-Plugin, der den Angriff aber nicht stoppt. Perplexity schloss den Bericht, ohne etwas zu ändern.

schloss den Bericht, ohne etwas zu ändern. Fellou, Genspark und Sigma reagierten gar nicht.

Warum agentische Browser ein neues Einfallstor öffnen

Das eigentliche Problem ist nicht das eine Spiel, sondern die Bauart. Ein Agent, der zugleich im Web surft und meine Logins kennt, vereint zwei Dinge, die man bisher getrennt hielt: das Lesen fremder, potenziell feindlicher Inhalte und den Zugriff auf eigene Geheimnisse. Jede besuchte Seite kann zum Befehlsgeber werden. Erst vor wenigen Tagen ließen sich Coding-Agenten über ein präpariertes GitHub-Repo zu einer Reverse Shell verleiten — dasselbe Muster, andere Bühne.

Ich setze KI-Agenten in der eigenen Automatisierung durchaus ein, aber die Trennung ist mir heilig: Ein Agent, der Texte zusammenfasst, bekommt keine Passwörter zu sehen. Sobald ein Werkzeug Browser-Autonomie und meine Anmeldedaten in einer Hand bündelt, ist das Vertrauensmodell für mich gebrochen — egal, wie überzeugend die Demo aussieht. LayerX empfiehlt das Naheliegende: eine ausdrückliche Rückfrage vor heiklen Aktionen und ein enges Rechte-Korsett pro Sitzung. Bis das in jedem dieser KI-Browser steckt, gehört der agentische Modus von sensiblen Konten ferngehalten. Wer ihn trotzdem nutzt, sollte wissen, dass schon ein Rätselspiel reicht.