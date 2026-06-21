Die Zahl, die gerade durch die KI-Debatte geistert, klingt erst einmal nach Erfolgsmeldung: Fast die Hälfte der erwachsenen US-Bevölkerung nutzt inzwischen Chatbots. Auf den zweiten Blick steckt darin ein Widerspruch, der sich auch bei mir im Tagesgeschäft zeigt — die Werkzeuge sind überall, die Begeisterung darüber ist es nicht. Genau diese Kluft hat das Pew Research Center jetzt in Zahlen gegossen.

Hohe Nutzung, magere Begeisterung

49 Prozent der US-Erwachsenen greifen laut der Erhebung zu Chatbots wie ChatGPT, Gemini oder Copilot. Beim Gefühl dazu kippt das Bild: Jeder Zweite sagt, der wachsende KI-Einsatz im Alltag mache ihm eher Sorgen als Vorfreude — nur jeder Zehnte ist umgekehrt eher gespannt als besorgt. Das ist der Kern des KI-Akzeptanz-Paradoxes: Verbreitung und Zustimmung laufen auseinander. Wer ein Produkt nutzt, hat es sich früher meist ausgesucht. Bei KI nutzen viele, weil das Werkzeug eben schon im Office-Paket steckt, in der Suchmaschine, im Kundenportal — nicht, weil sie es unbedingt wollten.

Das Misstrauen hat ein klares Ziel

Am deutlichsten wird die Skepsis beim Thema Daten. Rund sieben von zehn Befragten erwarten, dass KI ihre persönlichen Informationen unsicherer macht; ganze drei Prozent rechnen mit dem Gegenteil. Auch eine ordnende Hand trauen die Befragten der Sache kaum zu: 67 Prozent haben wenig bis gar kein Vertrauen, dass die US-Regierung KI sinnvoll reguliert — ein Wert, der gegenüber 2024 (62 Prozent) sogar noch leicht gestiegen ist. Das Misstrauen richtet sich also in zwei Richtungen zugleich: gegen die Anbieter, die mit den Daten umgehen, und gegen den Staat, der das einhegen müsste.

Warum eine große Nutzerbasis trügt

Für die Anbieter ist das ein unbequemer Befund. Eine Technologie, die so schnell so viele Nutzer gewinnt, sieht nach Durchbruch aus — die Stimmungswerte erzählen aber eher von Resignation als von Aufbruch. Ich halte das für das ehrlichere Bild: Nicht jede hohe Nutzungszahl ist ein Vertrauensvotum, manche ist schlicht Alternativlosigkeit. Solange die Hersteller das Datenthema kleinreden, statt es zu lösen, schrumpft die Lücke zwischen „alle benutzen es“ und „kaum jemand traut ihm“ nicht. Eine breite Nutzerbasis, die ihr eigenes Werkzeug skeptisch beäugt, ist kein besonders stabiles Fundament — und schon gar kein Freibrief.