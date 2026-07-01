Wenn künftig ein KI-Agent die Bestellung anlegt, das Ticket schließt und den Report zusammenklickt, sitzt davor kein Mensch mehr, der sich in ein Dutzend Web-Oberflächen einloggt. Für die Anbieter dieser Oberflächen ist das ein Problem mit Preisschild. Die Marktforscher von Gartner haben eines drangehängt: Bis 2030 stünden rund 234 Milliarden US-Dollar an Ausgaben für Business-Software auf der Kippe — etwa ein Fünftel der bis dahin erwarteten SaaS-Umsätze.

„Agentic Arbitrage“: die Software rutscht in den Hintergrund

Den Mechanismus dahinter nennt Gartner „Agentic Arbitrage“. Agenten erledigen Aufgaben quer über mehrere Programme, statt dass ein Anwender pro Tool eine eigene Maske bedient. Das Ergebnis kommt direkt zurück — die Anwendung, die es liefert, wird für den Menschen unsichtbar. George Brocklehurst, Managing Vice President bei Gartner, bringt es auf den Punkt: Die Systeme reichen das Resultat durch und lassen die klassische, auf Bedienung getrimmte App in den Hintergrund treten. Damit reißt die Kopplung, auf der ein großer Teil der Branche gebaut ist — mehr Nutzer, mehr Umsatz.

Der wunde Punkt ist das Lizenzmodell

Das SaaS-Geschäft rechnet seit Jahren pro Kopf ab: je mehr Mitarbeiter ein Login brauchen, desto höher die Rechnung. Ich rechne für kleine Betriebe seit Jahren genau nach diesem Muster ab — Microsoft-365-Platz mal Kopfzahl, Monat für Monat, jede neue Kraft eine Position mehr auf der Abrechnung. Wenn ein Agent künftig die Arbeit von fünf Sachbearbeitern in einer Handvoll API-Aufrufe erledigt, klickt niemand mehr durch die Maske — und der Zähler, an dem der Anbieter verdient, steht still. Nicht weil weniger passiert, sondern weil die Arbeit an der Lizenz vorbeiläuft. Genau da sitzt die 234-Milliarden-Zahl: nicht in weniger Software, sondern in weniger bezahlten Sitzplätzen.

Metamorphose statt Kollaps — wenn die Agenten denn liefern

Gartner selbst spricht ausdrücklich nicht vom Untergang, sondern vom Formwandel: SaaS verschwinde nicht, es komme in anderer Gestalt zurück — weg von der Kopfpauschale, hin zu ergebnisbasierten Preisen, bei denen der Kunde für das erreichte Resultat zahlt statt für die Zahl der Zugänge. Klingt sauber auf der Folie. Nur hängt die ganze Rechnung an einer Voraussetzung, die dieselben Marktforscher an anderer Stelle selbst anzweifeln: dass die Agenten im Produktivbetrieb zuverlässig genug arbeiten, um ganze Lizenzblöcke zu ersetzen. Gartner erwartet, dass bis Ende 2027 über 40 Prozent der agentischen KI-Projekte wieder eingestampft werden. Und die Zurückhaltung vieler Firmen, die zwischen dem Glauben an Agenten und dem produktiven Einsatz noch eine breite Lücke lassen, ist keine Technikskepsis um ihrer selbst willen, sondern rational. Ein Umbau des Preismodells, der eine Technik voraussetzt, die erst in einem Teil der Fälle hält, ist kein Selbstläufer.

Für die großen Anbieter läuft es damit auf eine unbequeme Wahl hinaus. Wer stur pro Kopf abrechnet, riskiert, dass die Agenten ihm die bezahlten Sitzplätze wegautomatisieren. Wer zu früh auf Ergebnis-Preise umstellt, verkauft ein Versprechen, das die Technik noch nicht überall einlöst. Die 234 Milliarden markieren damit vor allem eine Frist: Geschäftsmodelle, die auf der Kopfpauschale stehen, müssen sich neu erfinden, bevor die Agenten es für sie erledigen.