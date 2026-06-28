Beim japanischen Telekomkonzern KDDI sind die Zugangsdaten von bis zu 14,22 Millionen E-Mail-Konten in fremde Hände geraten. Betroffen sind aktive, ehemalige und sogar längst inaktive Kunden gleich mehrerer Provider. Das Einfallstor war keine Lücke in KDDIs eigenem Code, sondern eine Schwachstelle in zugekaufter Software — und genau das ist der Teil der Geschichte, der sich gerade ermüdend oft wiederholt.

Was passiert ist

KDDI bemerkte am 17. Juni Auffälligkeiten in seiner E-Mail-Infrastruktur und machte den Vorfall am 23. Juni öffentlich. Betroffen ist das gemeinsam genutzte Mailsystem hinter sechs Diensten: BIGLOBE, NIFTY, JCOM, STNet, Chubu Telecommunications und KDDI Web Communications. Abgeflossen sind E-Mail-Adressen und Passwörter. Ein Teil der Passwörter lag gehasht vor — wie groß der Anteil im Klartext gespeicherter Daten ist und welches Verfahren verwendet wurde, hat der Konzern offengelassen.

Ausgenutzt wurde eine nicht näher benannte Schwachstelle in Software eines Drittanbieters. KDDI hat die japanische Datenschutzbehörde und das zuständige Ministerium informiert, das bis zum 6. Juli einen detaillierten Bericht verlangt.

Das Muster: die Komponente, die man nicht selbst gebaut hat

In den Systemen, die ich betreue, ist der Teil, der irgendwann Ärger macht, selten der selbst geschriebene. Es ist das Plugin, die Bibliothek, die Appliance vom Zulieferer — die Komponente, deren Innenleben niemand im Haus wirklich kennt und deren Updates man auf gut Glück einspielt. KDDI ist dafür nur das aktuelle Beispiel im XXL-Format: ein Konzern mit eigener Security-Abteilung, ausgehebelt über fremden Code in der eigenen Mailplattform.

Das ist kein japanisches Sonderproblem. Wer eine Software-Lieferkette einkauft, kauft deren Schwachstellen mit ein — und kann sie kaum prüfen. Für einen Mittelständler, der seine Fachsoftware von einem einzigen Anbieter bezieht, gilt dasselbe Risiko wie für einen Telekomriesen, nur ohne dessen Forensik-Team.

Was Betroffene jetzt tun sollten

Für die direkt Betroffenen ist die Sache klar: Passwort des Mailkontos sofort ändern und, wo möglich, Zwei-Faktor-Authentifizierung einschalten. Wichtiger noch — und das gilt für alle, nicht nur für KDDI-Kunden: Wer dasselbe Passwort an mehreren Stellen nutzt, muss es überall austauschen. Dass ein Teil der Daten gehasht war, ist kein Freibrief; schwache oder mehrfach verwendete Passwörter lassen sich aus solchen Leaks rekonstruieren und landen postwendend in den Listen, mit denen Angreifer fremde Logins durchprobieren. Die eigentliche Lehre ist unbequem: Man kann sein Passwort härten und 2FA aktivieren — aber ob der eigene Anbieter seine Zulieferer im Griff hat, lässt sich von außen nicht erkennen.