Joomla JCE: CVSS 10.0, öffentlicher Exploit — Patch-Frist bis 20. Juni

CISA hat CVE-2026-48907 in den Known Exploited Vulnerabilities Catalog aufgenommen — eine kritische Schwachstelle im Joomla Content Editor (JCE) mit dem maximal möglichen CVSS-Score von 10.0. Die Lücke wird bereits aktiv ausgenutzt, der Exploit-Code ist öffentlich verfügbar und die Angriffe laufen automatisiert.

Unauthentifizierte Codeausführung über neue Editorprofile

Die Schwachstelle steckt im Widget Factory Joomla Content Editor, dem verbreitetsten WYSIWYG-Editorplugin für Joomla. Das Problem: Ohne Login, ohne Vorkenntnisse, ohne Sonderkonfiguration können Angreifer neue Editorprofile anlegen und darüber beliebigen PHP-Code auf den Server hochladen und ausführen. Das JCE-Entwicklerteam formuliert es in seiner Sicherheitsmitteilung klar: Die Angriffe liefen automatisiert, und selbst Seiten ohne öffentliche Nutzerregistrierung seien „not safe“.

Im Tagesgeschäft begegne ich Joomla mit JCE vor allem bei älteren Firmen- und Vereinswebseiten, die nach dem initialen Launch kaum noch angefasst werden. Genau solche Installationen haben oft keine automatischen Updates aktiviert — und genau dort werden solche Lücken gern über Monate still ausgenutzt, bevor jemand den unbekannten PHP-Prozess auf dem Server überhaupt bemerkt.

CISA-Direktive: US-Bundesbehörden müssen bis 20. Juni patchen

Unter Binding Operational Directive 26-04 (BOD 26-04) müssen alle US-Bundesbehörden der zivilen Exekutive die Schwachstelle bis zum 20. Juni 2026 schließen. CISA begründet die enge Frist mit der Kombination aus öffentlichem Exploit-Code, aktivem Angriffsbetrieb und dem hohen Automatisierungspotenzial.

Die Direktive gilt formal nur für US-Bundesbehörden — inhaltlich ändert das für alle anderen nichts. Wer Joomla JCE betreibt, sollte auf JCE Pro 2.9.99.6 aktualisieren, erschienen Anfang Juni 2026. Wartungsslot-Denken verbietet sich bei aktiv ausgenutzten CVSS-10-Lücken.

Patch allein reicht nicht

Wer das System in der Zeit seit Patch-Release ungepatcht öffentlich erreichbar hatte, muss mehr tun als updaten. Das JCE-Team empfiehlt für betroffene Installationen: infizierte Editorprofile sichern und entfernen, sämtliche Administrator- und Datenbankpasswörter zurücksetzen sowie eine vollständige serverseitige Malware-Überprüfung durchführen. Automatisierte Angriffe hinterlassen oft Backdoors, die nach dem Patch weiter aktiv sind.

Wer nur patcht und dann weitermacht, riskiert, eine dauerhafte Hintertür übersehen zu haben — und merkt das erst, wenn sie erneut genutzt wird.