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Joomla JCE: CVSS 10.0, öffentlicher Exploit — Patch-Frist bis 20. Juni

CVE-2026-48907 im Joomla-JCE-Plugin: CVSS 10.0, aktiv ausgenutzt, öffentlicher Exploit-Code vorhanden. Patch JCE Pro 2.9.99.6 verfügbar — US-Behörden-Frist bis 20. Juni; bei Kompromittierung braucht es mehr als das Update.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 17. Juni 2026 · in Cloud & Sicherheit
Rotes Vorhängeschloss auf schwarzer Computertastatur – Symbol für die aktiv ausgenutzte Joomla-JCE-Sicherheitslücke CVE-2026-48907

CISA hat CVE-2026-48907 in den Known Exploited Vulnerabilities Catalog aufgenommen — eine kritische Schwachstelle im Joomla Content Editor (JCE) mit dem maximal möglichen CVSS-Score von 10.0. Die Lücke wird bereits aktiv ausgenutzt, der Exploit-Code ist öffentlich verfügbar und die Angriffe laufen automatisiert.

Unauthentifizierte Codeausführung über neue Editorprofile

Die Schwachstelle steckt im Widget Factory Joomla Content Editor, dem verbreitetsten WYSIWYG-Editorplugin für Joomla. Das Problem: Ohne Login, ohne Vorkenntnisse, ohne Sonderkonfiguration können Angreifer neue Editorprofile anlegen und darüber beliebigen PHP-Code auf den Server hochladen und ausführen. Das JCE-Entwicklerteam formuliert es in seiner Sicherheitsmitteilung klar: Die Angriffe liefen automatisiert, und selbst Seiten ohne öffentliche Nutzerregistrierung seien „not safe“.

Im Tagesgeschäft begegne ich Joomla mit JCE vor allem bei älteren Firmen- und Vereinswebseiten, die nach dem initialen Launch kaum noch angefasst werden. Genau solche Installationen haben oft keine automatischen Updates aktiviert — und genau dort werden solche Lücken gern über Monate still ausgenutzt, bevor jemand den unbekannten PHP-Prozess auf dem Server überhaupt bemerkt.

CISA-Direktive: US-Bundesbehörden müssen bis 20. Juni patchen

Unter Binding Operational Directive 26-04 (BOD 26-04) müssen alle US-Bundesbehörden der zivilen Exekutive die Schwachstelle bis zum 20. Juni 2026 schließen. CISA begründet die enge Frist mit der Kombination aus öffentlichem Exploit-Code, aktivem Angriffsbetrieb und dem hohen Automatisierungspotenzial.

Die Direktive gilt formal nur für US-Bundesbehörden — inhaltlich ändert das für alle anderen nichts. Wer Joomla JCE betreibt, sollte auf JCE Pro 2.9.99.6 aktualisieren, erschienen Anfang Juni 2026. Wartungsslot-Denken verbietet sich bei aktiv ausgenutzten CVSS-10-Lücken.

Patch allein reicht nicht

Wer das System in der Zeit seit Patch-Release ungepatcht öffentlich erreichbar hatte, muss mehr tun als updaten. Das JCE-Team empfiehlt für betroffene Installationen: infizierte Editorprofile sichern und entfernen, sämtliche Administrator- und Datenbankpasswörter zurücksetzen sowie eine vollständige serverseitige Malware-Überprüfung durchführen. Automatisierte Angriffe hinterlassen oft Backdoors, die nach dem Patch weiter aktiv sind.

Wer nur patcht und dann weitermacht, riskiert, eine dauerhafte Hintertür übersehen zu haben — und merkt das erst, wenn sie erneut genutzt wird.

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.