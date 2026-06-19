John Jumper ist kein Name, den ein Konzern leichten Herzens ziehen lässt. Der Forscher hat 2024 zusammen mit DeepMind-Chef Demis Hassabis den Chemie-Nobelpreis bekommen — für AlphaFold, das KI-System, das die räumliche Faltung von Proteinen vorhersagt und der Biologie eine jahrzehntealte Blockade weggeräumt hat. Nach fast neun Jahren kehrt Jumper Google DeepMind den Rücken und heuert beim Konkurrenten Anthropic an. In zwanzig Jahren habe ich oft genug gesehen, wie der Weggang einer einzigen Schlüsselperson ein Loch reißt, das kein Organigramm auffängt — bei einem frischgebackenen Nobelpreisträger spielt das in einer eigenen Liga.

Der Mann hinter AlphaFold

AlphaFold löst eine Aufgabe, an der die Strukturbiologie ein halbes Jahrhundert lang scheiterte: aus der reinen Aminosäure-Abfolge die dreidimensionale Form eines Proteins berechnen. Jumper leitete das Team, das daraus ein funktionierendes Modell machte; die zugehörige Strukturdatenbank steht Forschenden weltweit offen und gehört heute zum Standardwerkzeug der Biochemie. Hassabis verabschiedete ihn mit dem Hinweis auf eine „außergewöhnliche Partnerschaft“ — AlphaFold habe die Welt verändert. Was Jumper künftig bei Anthropic tun soll, ist offen; er will sich zunächst eine Pause gönnen, bevor er dort anfängt.

Drei Abgänge in wenigen Tagen

Der Wechsel steht nicht für sich. Nur Tage zuvor ging Noam Shazeer, einer der Köpfe hinter Gemini und Mitautor der grundlegenden Transformer-Arbeit, zu OpenAI. Davor verließ David Silver — die treibende Kraft hinter AlphaGo und AlphaZero — den Konzern, um ein eigenes Startup für World Models und Reinforcement Learning zu gründen. Drei Schwergewichte, ein Muster, ein Adressatenkreis: die großen KI-Startups.

Mich überrascht weniger der einzelne Wechsel als die Richtung. Anthropic und OpenAI sind mit den Grundlagen groß geworden, die in genau solchen Konzern-Laboren entstanden sind — und kaufen denen jetzt reihenweise die Leute weg. Wer die Wahl hat zwischen einem Konzern mit Quartalslogik und einem Startup, das Forschern Geld, Rechenzeit und Schlagzeilen vor die Füße legt, entscheidet sich offenbar zunehmend gegen den Konzern. Geld schlägt Prestige, und Google spürt das gerade an empfindlicher Stelle.

Was Google wirklich verliert

Ein Protein-Faltungs-Spezialist passt auf den ersten Blick nicht ins Beuteschema eines Chatbot-Anbieters. Aber darum geht es nicht. Spitzenforscher ziehen Spitzenforscher an; ein Name wie Jumper ist ein Signal an jeden Doktoranden, wo gerade die interessantere Arbeit läuft. Für Google DeepMind ist der Verlust deshalb weniger ein einzelnes Projekt als ein Stück Strahlkraft — und die lässt sich mit Rückholprämien nur bedingt zurückkaufen, wie der teure Fall Shazeer zeigt.

Der eigentliche Wettbewerb in der KI-Branche läuft längst nicht mehr nur über Modelle und Benchmarks, sondern über die paar Hundert Menschen, die solche Modelle überhaupt bauen können. Google hat tiefe Taschen und eine beeindruckende Forschungshistorie. Ob das reicht, um die nächste Generation im Haus zu halten, ist nach dieser Woche eine deutlich offenere Frage als vorher.