Ein Klick auf „Apply“ — und der API-Key landet nicht beim KI-Anbieter, sondern beim Angreifer. So einfach funktionierte eine Malware-Kampagne, die acht Monate lang im offiziellen JetBrains Marketplace lief. Sicherheitsforscher von Aikido Security haben am 10. Juni 2026 mindestens 15 bösartige Plugins identifiziert, die sich als KI-Coding-Assistenten ausgaben und dabei Schlüssel für OpenAI, DeepSeek und SiliconFlow abzogen. Insgesamt wurden die Plugins knapp 70.000 Mal installiert.

Angriff so banal wie effektiv

Die Plugins machten, was auf dem Tin stand: Chatfunktionen, Code-Review, Commit-Message-Vorschläge — alles basierend auf LLMs wie DeepSeek. Das war der Köder. Der Haken steckte in den Einstellungen: Sobald ein Nutzer seinen API-Key eingab und auf „Apply“ klickte, schickte das Plugin den Schlüssel unverschlüsselt per HTTP an einen hardgecodeten Server (39.107.60.51). Kein TLS, keine Obfuskation — reine Dreistigkeit. Laut Aikido Security waren die abgegriffenen Keys sofort einsetzbar; der Angreifer-Server kann sie offenbar auch an zahlende Kunden weiterverkaufen.

Der Mechanismus ist erschreckend banal. Wer Entwickler-Plugins auf einem offiziellen Marktplatz platziert, muss keine Zero-Day-Lücke ausnutzen — er muss nur das Vertrauen ausnutzen, das Nutzer in die Plattform setzen.

Koordiniert und geduldig: acht Monate, sieben Accounts

Die Kampagne startete nach den Aikido-Analysen im Oktober 2025 und lief bis mindestens Anfang Juni 2026. In dieser Zeit erschienen 15 Plugins unter sieben verschiedenen Vendor-Accounts — kein Einzeltäter, sondern eine koordinierte Operation. Die meistgenutzten Namen: „DeepSeek AI Assist“ mit 27.727 Downloads und „CodeGPT AI Assistant“ mit 25.571 Downloads. Alle tarnten sich als KI-Assistenten auf DeepSeek-Basis.

IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm — das sind die IDEs, die ich in Kundenprojekten täglich sehe, auch bei kleineren Software-Agenturen und IT-Dienstleistern. Niemand dort fragt, was ein Plugin beim Klick auf „Apply“ im Hintergrund überträgt. Genau dieses Vertrauen hat diese Kampagne systematisch ausgenutzt.

Was Entwickler jetzt tun müssen

Zum Zeitpunkt des Aikido-Berichts (10. Juni) war keines der Plugins entfernt; JetBrains hatte auf eine Anfrage von BleepingComputer nicht reagiert. Möglicherweise hat sich das inzwischen geändert — die Sofortmaßnahmen bleiben dieselben:

In der JetBrains-IDE unter Settings → Plugins → Installed nach AI-, KI-, DeepSeek- oder GPT-benannten Plugins von unbekannten Vendor-Accounts suchen und deinstallieren.

Vendor-Account kritisch prüfen: Wann wurde er angelegt? Gibt es eine verifizierbare Webpräsenz des Anbieters?

API-Keys für OpenAI, DeepSeek oder SiliconFlow, die seit Oktober 2025 in einem JetBrains-Plugin eingegeben wurden: sofort rotieren. Kompromittierte Keys werden für fremde Requests missbraucht — das schlägt sich direkt in der Abrechnung nieder.

Supply-Chain-Angriffe über Plugins, Pakete und Extensions nehmen zu, weil der Angriffsvektor funktioniert — niedrige Einstiegshürde, hohes Plattform-Vertrauen. Dass eine solche Kampagne acht Monate lang auf einem offiziellen Marketplace lief, ist keine Überraschung mehr, aber jedes Mal eine Erinnerung: „Offiziell verfügbar“ bedeutet nicht „vertrauenswürdig geprüft“. JetBrains wäre gut beraten, das als Weckruf zu sehen.