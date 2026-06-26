Manche Cyberangriffe kosten Daten, dieser kostete eine halbe Industrie. Der Angriff auf Jaguar Land Rover legte ab Ende August 2025 die Produktion des größten britischen Autobauers für Wochen still — mit Folgekosten, die Schätzungen auf rund 2,5 Milliarden Dollar (etwa 1,9 Milliarden Pfund) für die britische Wirtschaft beziffern. Wer dahintersteckt, blieb monatelang offen. Jetzt deuten die Spuren auf russische Täter.

Ein Angriff, der eine ganze Lieferkette anhielt

Begonnen hatte der Vorfall am 31. August 2025. Innerhalb von Tagen standen die Bänder in den britischen Werken still, und mit ihnen ein großer Teil der Zulieferer, die fast ausschließlich für Jaguar Land Rover fertigen. Wochenlang lief praktisch nichts — es gilt als der teuerste Cyberangriff in der Geschichte Großbritanniens. Am Ende musste die britische Regierung mit einer Kreditgarantie über 1,5 Milliarden Pfund (rund 2 Milliarden Dollar) einspringen, um Hersteller und Lieferkette über Wasser zu halten.

In über zwei Jahrzehnten habe ich mehr als ein verschlüsseltes Firmennetz von innen gesehen, meist in deutlich kleinerem Maßstab. Die Lehre ist jedes Mal dieselbe: Das Lösegeld ist selten die große Zahl. Teuer wird der Stillstand — jeder Tag ohne Produktion, jede Bestellung, die nicht rausgeht, jeder Restore, der länger dauert als geplant. Jaguar Land Rover zeigt diese Rechnung im Industriemaßstab, und sie reicht bis in die Staatskasse.

Die Spuren führen nach Russland — mit Sternchen

Wie TechCrunch unter Berufung auf die New York Times berichtet, führen die Ermittlungen zu russischen Tätern. Microsoft soll die Gruppe verfolgt und Jaguar Land Rover über ihre Identität informiert haben. Offen bleibt die entscheidende Frage: Handelten die Angreifer im Auftrag des Kreml, als reine Kriminelle — oder als Kriminelle mit stillschweigender Duldung des Staates? Bestätigt ist die Zuordnung bislang nicht; sie stützt sich auf Personen aus dem Ermittlungsumfeld.

Anfangs hatte sich ein loser Zusammenschluss von Cyberkriminellen zu der Tat bekannt. Dass jetzt russische Hände hinter der Ransomware vermutet werden, passt ins Muster der vergangenen Jahre, in dem die Grenze zwischen organisierter Kriminalität und staatlicher Duldung verschwimmt. Sauber ist das Bild nicht: Parallel war noch ein jordanischer Hacker unter dem Namen „Rey“ in einzelne JLR-Netze eingedrungen — ein Konzern, in dem offenbar mehr als eine Tür offenstand.

Ob die Täter nun aus Russland kamen oder nicht, ändert für die Verteidigung wenig — es ist eine Frage für die Diplomatie, nicht für die IT-Abteilung. Die unbequeme Erkenntnis dahinter wiegt schwerer: Ein einziger erfolgreicher Einbruch konnte einen Weltkonzern für Wochen anhalten und einen Staat zur Notfinanzierung zwingen. Solange Produktion und Lieferkette an derart wenigen, schlecht abgeschotteten Systemen hängen, ist die Nationalität der Angreifer das kleinere Problem.