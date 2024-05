Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire) –

Globales Beratungsunternehmen J.S. Held, der stolz sein 50-jähriges Bestehen feiert, begrüßt den in London ansässigen Experten für Schiffstechnik und -untersuchungen Chris Gascoigne, CEng, CMarEng, der sein Fachwissen auf Forensic Engineering erweitert.

Chris Gascoigne beaufsichtigt Marine Engineering & Investigations für J.S. Held. Chris bringt eine Fülle von Erfahrungen in seine neue Rolle ein, da er als Schiffsingenieur auf verschiedenen Schiffstypen, darunter Kreuzfahrtschiffe, Fähren und Schlepper, tätig war. Diese Erfahrung hat er bei der Inbetriebnahme von Maschinenkontrollsystemen und den Umweltaspekten des Schiffsbetriebs und -designs eingebracht. Seit 2008 konzentriert sich seine Arbeit auf die Untersuchung von Unfällen, Zwischenfällen, Ausrüstungsfehlern und Streitigkeiten auf See, unter anderem im Zusammenhang mit:

Langsam, mittelschnell und schnelllaufende MotorenAntriebs- und LenksystemeHilfsmaschinen und AusrüstungStreitigkeiten über die BunkerqualitätUmweltverschmutzung und Einhaltung von Umweltvorschriften, einschließlich MARPOLErdung, Kollision und KollisionsschädenBrände und Explosionen

Er wurde von Interessengruppen wie Anwaltskanzleien, Versicherern, Werften, Schiffseigentümern und -charterern, Frachtunternehmen und Ölmultis beauftragt. Chris‘ Kunden profitieren nun von der Unterstützung von über 1.500 Kollegen mit Fachwissen in den Bereichen Materialwissenschaft, politisches Risiko, Cyber, Technik, Wissenschaft, Finanzen, Bauwesen und menschliche Faktoren.

„Wir freuen uns sehr, Chris in unserem Team willkommen zu heißen“, sagte Emily Wohlfarth, Executive Vice President und Leiterin des Bereichs Forensic Architecture & Engineering bei J.S. Held. „Sein Fachwissen in den Bereichen Schiffstechnik und Unfalluntersuchung wird von unschätzbarem Wert sein, da wir unsere globale Präsenz weiter ausbauen und unsere Fähigkeiten im Schiffs- und Frachtbereich verbessern werden.

Im Bereich der Seestreitigkeiten hat die J.S. Der Kundenstamm besteht zu gleichen Teilen aus Klägern und Beklagten. Unser Team verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Erstellung von Sachverständigengutachten. Wir sind bekannt für unseren „lehrenden“ – im Gegensatz zum „erzählenden“ – Ansatz des Zeugnisgebens. Anstatt einem Richter, einer Jury oder einem Gericht nur eine Meinung zu liefern, vermitteln wir die wichtigsten Fakten und relevanten Theorien auf klare und logische Weise.

J.S. Die Dienstleistungen von Held im Bereich Marine Engineering & Investigation ergänzen das Fachwissen von im Bereich See- und Ladungsschäden , das sich auch auf Lagerumschlag, Betriebsunterbrechung, zusätzliche Kosten, Regress, Versicherungsstreitigkeiten und andere Fragen der globalen Seelieferkette erstreckt. Die Dienstleistungen des Unternehmens umfassen die Analyse von Zusatzkosten, Betriebsunterbrechungen und Verzögerungen, die Marktbewertung von Kosten für landwirtschaftliche Erzeugnisse, die Höhe des Frachtschadens, den Forderungsübergang und die Auswirkungen des Zeitfaktors auf Reparaturen und Nachbesserungen an versicherten Gegenständen in der Kasko- und Seehaftpflicht.

