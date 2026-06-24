Anfang Juni steckte das faltbare iPhone nur als Code in der iOS-27-Beta — ein paar neue Parameter für Faltwinkel und zweites Display, mehr nicht. Jetzt ist Apple einen Schritt weiter: Die Produktion läuft an. Samsung Display hat die Freigabe für die Fertigung der OLED-Module bekommen, und damit rückt der für September erwartete Marktstart in greifbare Nähe — zu einem Preis, der das Gerät zum teuersten iPhone aller Zeiten macht.

Vom Beta-Code zur Fertigungsstraße

Den ersten greifbaren Hinweis lieferte im Juni der Beta-Code; jetzt kommt die Hardware-Seite dazu. Den verbreiteten Berichten zufolge darf Samsung Display die OLED-Panels nun in Serie fertigen — eine erste Bestellung soll bei rund drei Millionen Stück liegen, gebaut in einem neuen Werk in Vietnam. Die Massenfertigung des kompletten Geräts ist für etwa August angepeilt, der Verkaufsstart für September, parallel zu den iPhone-18-Pro-Modellen. Eine offizielle Bestätigung gibt es Apple-typisch nicht; die Angaben stammen aus der Zulieferer- und Analystenkette, die Apples Fahrplan seit Jahren recht zuverlässig vorzeichnet.

Was drinsteckt — und was Apple sich teuer erkaufen will

Die Eckdaten zeichnen ein Buch-Faltgerät im Stil von Samsungs Galaxy Fold: aufgeklappt ein 7,76-Zoll-Display mit 2.713 × 1.920 Pixeln, zugeklappt ein 5,49-Zoll-Außenschirm mit 2.088 × 1.422. Das Seitenverhältnis liegt bei 4:3 — also näher am iPad als am klassischen Riegel.

Der eigentliche Anspruch steckt im Scharnier: Apple will die Falte im Display unsichtbar machen, den Berichten zufolge „unabhängig von den Kosten“ und mit einem neu entwickelten Material. Genau hier wird es interessant. Die sichtbare Knickfalte ist das Merkmal, an dem sich Foldables seit der ersten Generation messen lassen müssen. Mein S26 Ultra ist bewusst ein klassisches Riegel-Smartphone geblieben — nicht weil Faltgeräte schlecht wären, sondern weil mir Falte, Gewicht und Aufpreis den Klapp-Effekt nie wert waren. Bekommt Apple die Falte wirklich weg, wäre das das erste echte Verkaufsargument für die Bauform seit Jahren.

Der Preis macht es zur Ansage, nicht zum Massenprodukt

Über 2.000 Dollar soll das Falt-iPhone kosten — der höchste Einstiegspreis, den Apple je für ein iPhone aufgerufen hat. Damit ist klar, an wen es sich richtet: nicht an den Durchschnittskäufer, sondern an die Vitrine. Samsung verkauft seine Folds seit Jahren in einer ähnlichen Liga, und auch dort ist das Faltgerät kein Volumenmodell, sondern ein Aushängeschild.

Apple kommt bei den Foldables spät — Samsung, Google und Honor haben das Format jahrelang durchprobiert, mitsamt aller Scharnier- und Staubprobleme. Spät dran zu sein hat Apple aber selten geschadet, solange das Ergebnis ausgereift war. Genau daran wird sich das iPhone Ultra messen lassen müssen: nicht am Faltwinkel im Datenblatt, sondern daran, ob die Falte nach zwei Jahren Hosentaschen-Alltag immer noch verschwunden ist. Den Beweis bleibt Apple bis September schuldig.