Dass Smartphones teurer werden, ist seit Jahren Routine. Neu ist, woran es diesmal liegt — und dass Apple es offen ausspricht. Nicht ein größeres Display oder eine zusätzliche Kamera treibt den Preis des kommenden iPhone 18 Pro, sondern schlicht der Arbeitsspeicher. Konzernchef Tim Cook nennt die anstehende Preisrunde „unvermeidlich“.

„Unvermeidlich“: Apple bereitet die Kundschaft vor

Cook räumte gegenüber US-Wirtschaftsmedien ein, dass Preiserhöhungen kaum zu vermeiden seien — die Lage bei den Speicherbausteinen sei „nicht länger tragbar“. Für Apple-Verhältnisse ist das eine erstaunlich klare Ansage. Sonst verschwinden steigende Preise gern hinter neuen Funktionen, die den Aufschlag rechtfertigen sollen. Diesmal nennt der Konzern den Grund beim Namen, noch bevor das Gerät überhaupt vorgestellt ist. Und es geht offenbar nicht erst um die Herbst-Generation: Mehreren Berichten zufolge könnten auch aktuelle Modelle schon bald teurer werden.

Der Treiber sitzt im Speicher

Die Ursache liegt nicht in Cupertino, sondern in den Werken von Samsung und Micron. Die fahren ihre Fertigung massiv auf Speicher für KI-Rechenzentren um — dort wird pro Baustein deutlich mehr gezahlt als im Geschäft mit Endgeräten. Für Smartphones und Notebooks bleibt entsprechend weniger übrig, und die Einkaufspreise ziehen an. Schätzungen zufolge zahlt Apple für die 12 GB Arbeitsspeicher eines Pro-Modells inzwischen rund 145 statt zuvor 39 US-Dollar; auch 256 GB Flash-Speicher haben sich von etwa 13 auf 51 Dollar verteuert.

Bild: Apple (iPhone 17 Pro, Vorgängermodell des iPhone 18 Pro)

Wer in den vergangenen Monaten RAM für einen Server oder das NAS zu Hause nachgekauft hat, kennt diese Kurve aus der eigenen Bestellhistorie: Was 2024 noch ein Schnäppchen war, kostet heute das Mehrfache. Was im Rechenzentrum als Randnotiz durchgeht, schlägt im Endkundenpreis eines Telefons sofort durch — und genau da landet die Rechnung jetzt.

Was am Ende auf der Rechnung steht

Konkret heißt das: Das iPhone 17 Pro startet derzeit bei 1.299 Euro (1.099 US-Dollar). Für das iPhone 18 Pro rechnen Analysten mit einem Aufschlag von 200 bis 300 Dollar — in Deutschland wären je nach Ausstattung 1.499 bis 1.599 Euro realistisch, im ungünstigsten Fall samt neuer Kameratechnik rund 1.649 Euro. Die in Deutschland kursierenden Zahlen fasst ComputerBase zusammen. Einig sind sich die Auguren aber nicht: Mindestens ein Analyst hält dagegen und erwartet, dass Apple den Einstiegspreis bei 1.099 Dollar belässt und die Mehrkosten selbst trägt.

Ohnehin staffelt Apple den nächsten Generationswechsel: Pro und Pro Max kommen im Herbst 2026, das reguläre iPhone 18 dagegen erst Anfang 2027. Dass die Speicherknappheit längst kein reines Apple-Problem ist, zeigt der Blick ins günstige Segment: Nothing hat sein neues CMF-Budgetmodell für dieses Jahr ganz gestrichen — schlicht, weil der Speicher die Kalkulation sprengt.

Für Apple hat die Speicherkrise einen bequemen Nebeneffekt: Sie liefert eine Preiserhöhung, die sich glaubhaft begründen lässt — anders als der jährliche Aufschlag „für mehr Leistung“. Ob die 1.600-Euro-Marke beim Pro tatsächlich fällt, entscheidet am Ende aber nicht Cupertino, sondern die Frage, wie lange die KI-Rechenzentren den Speichermarkt leerkaufen.