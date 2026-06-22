Microsoft hat Apple einen unbequemen Datenpunkt vor die Tür gelegt. Auf iPhones und iPads schreibt Apple bislang vor, dass jeder Browser unter der Haube Apples eigene Engine WebKit nutzt — egal ob Chrome, Firefox oder Edge draufsteht. Ein Manager des Edge-Teams hat nun nachgemessen, was dieser Zwang kostet: In einem zentralen Web-Benchmark läuft eine Chromium-Engine auf demselben iPhone fast 30 Prozent schneller als WebKit.

28,6 Prozent im Web-Benchmark

Die Zahl stammt von Kyle Pflug, Produktmanager der Edge-Web-Plattform. Er ließ einen Prototyp mit Chromiums Blink-Engine gegen Apples WebKit antreten — möglich gemacht durch Apples eigenes Entwickler-Kit BrowserEngineKit. Im Responsiveness-Test von Speedometer 3.1 erreichte Blink 49,27 Punkte gegenüber 38,3 für WebKit, ein Vorsprung von 28,6 Prozent. Bei den JavaScript- und WebAssembly-Tests von Jetstream 3 lag Blink 13,1 Prozent vorn, beim Grafik-Rendering nur noch 2,1 Prozent. Gemessen wurde auf einem iPhone 17 Pro Max mit iOS 26.5.1, gemittelt über drei Durchläufe.

Warum der Vergleich nur in der EU geht

Dass Pflug überhaupt eine fremde Engine auf das iPhone bekam, ist ein direkter Effekt des Digital Markets Act. Apple musste in der EU — und in Japan — die WebKit-Pflicht aufheben und Konkurrenz-Engines zulassen. In den USA und im Rest der Welt bleibt der Zwang bestehen. Der Benchmark ist damit nicht nur ein technischer Seitenhieb, sondern auch ein Beleg dafür, dass die EU-Regulierung hier etwas aufgebrochen hat, das ein Jahrzehnt lang dicht war.

Bei aller Schadenfreude sollte man die Herkunft der Zahl im Blick behalten. Sie kommt von einem direkten Konkurrenten Apples, gemessen auf einem privaten Gerät statt im kontrollierten Labor, mit einem Forschungs-Prototyp statt einem fertigen Browser. Pflug selbst nennt es ausdrücklich keine Produktankündigung, sondern einen Hinweis darauf, dass sich „echte Leistungslücken schließen“ ließen. Das ist Marketing in eigener Sache — die Richtung ist trotzdem plausibel.

Was am Ende beim Nutzer ankommt

Praktisch heißt das: In der EU könnten Drittanbieter-Browser auf dem iPhone spürbar schneller werden, sobald sie ihre eigenen Engines ausspielen dürfen. Wie groß der Effekt im Alltag wirklich ist, muss sich an fertigen Browsern auf normalen Geräten zeigen, nicht an einem Benchmark-Prototyp. Ich teste die Webseiten, die ich betreue, bis heute gesondert im iOS-Safari, weil WebKit sich an einigen Stellen anders verhält als Blink und Gecko — eine Engine-Monokultur auf hunderten Millionen Geräten heißt eben auch, dass ein einziger Hersteller das Tempo des mobilen Webs bestimmt.

Ob die 28,6 Prozent so im Alltag ankommen, bleibt offen — die Botschaft dahinter ist deutlicher als die Messung selbst. Apple verweist gern darauf, Entwicklern alles zu geben, was sie brauchen. Alles, bis auf die Wahl der Engine. Genau diese Wahl hat in Europa jetzt jemand genutzt, um vorzurechnen, was sie wert sein könnte.