Intel holt sich einen Rückkehrer ins Haus. Seok-Hee Lee, zuletzt Chef des Batteriezellen-Herstellers SK On und davor CEO des Speicher-Riesen SK hynix, übernimmt als Executive Vice President bei Intel Foundry das gesamte Advanced Packaging und berichtet direkt an Konzernchef Lip-Bu Tan. Angekündigt wurde die Personalie am 18. Juni 2026, wirksam ist sie seit dem Folgetag. Mehr als ein Stuhlwechsel an der Spitze ist das vor allem deshalb, weil die Berufung sichtbar macht, worauf Intel im Auftragsgeschäft seine Hoffnung setzt — und worauf eher nicht.

Ein Heimkehrer mit Speicher-Vergangenheit

Lee ist kein Quereinsteiger. Früh in seiner Laufbahn arbeitete er über ein Jahrzehnt als Ingenieur und Führungskraft bei Intel selbst, bevor er zu SK hynix wechselte und dort bis an die Konzernspitze stieg. „Super excited to return home“, schrieb er zur Rückkehr auf X — die Formulierung passt zur Biografie. Sein Verantwortungsbereich ist klar umrissen: alles, was nach der eigentlichen Belichtung des Wafers kommt — Advanced Packaging, System-Integration, die Back-end-Technologieentwicklung und die zugehörige Fertigung.

Intel teilt die Foundry in zwei Hälften

Die Berufung ist Teil eines Umbaus. Intel trennt das Foundry-Geschäft sauber in Front-end und Back-end. Die Wafer-Fertigung und die Prozessentwicklung bleiben bei Naga Chandrasekaran, der sich damit voll auf die kritischen Knoten konzentrieren kann — Intel 18A, das nachgeschärfte 18A-P und vor allem das für die Zukunft entscheidende 14A. Das Back-end, also die Frage, wie einzelne Chips zu einem funktionierenden System zusammengesetzt werden, wird unter Lee zu einem eigenständigen Geschäft mit eigener Führung. Genau hier liegen Intels Packaging-Verfahren EMIB und Foveros, mit denen sich mehrere Chiplets nebeneinander und gestapelt verbinden lassen. Das neue Packaging-Werk in Malaysia ist fertig, und Intel sucht aktiv nach externen Kunden, die dort fertigen lassen.

Wer Intels Fahrpläne ein paar Jahre begleitet hat, ist bei großen Ansagen aus Santa Clara reflexhaft vorsichtig geworden. Das 10-Nanometer-Debakel zog sich über Jahre, die markige „fünf Knoten in vier Jahren“-Parole habe ich seinerzeit zur Kenntnis genommen und seither selten einen dieser Termine unfallfrei eintreffen sehen. Beim Packaging ist die Ausgangslage eine andere: Foveros steckt seit dem Lakefield-Experiment in echten Produkten, das ist keine Roadmap-Folie, sondern gelieferte Technik.

Warum das Packaging Intels realistischere Karte ist

Advanced Packaging ist gerade der Flaschenhals der KI-Ära. TSMCs CoWoS-Kapazität, mit der die Beschleuniger von Nvidia und anderen zusammengebaut werden, ist seit Monaten ausgebucht; wer Chiplets zu einem Paket fügen kann, sitzt an einer Schlüsselstelle der Lieferkette. Dass Intel ausgerechnet dafür einen Mann mit jahrzehntelanger Speicher- und Fertigungserfahrung an Bord holt — und ihn direkt an den CEO hängt — ist ein deutliches Signal, wo der Konzern seine besten Chancen sieht.

Und das ergibt Sinn. Intel wird TSMC im reinen Knoten-Wettlauf um die kleinsten Strukturen auf absehbare Zeit kaum überholen — als Packaging-Haus aber, das fremde Chips veredelt und zusammensetzt, lässt sich Geld verdienen, unabhängig davon, wessen Logik auf dem Silizium steckt. Lip-Bu Tan scheint das verstanden zu haben. Nur: Eine Personalie löst keine Auslastungsprobleme. Externe Kunden kommen erst, wenn Ausbeute und Liefertermine über mehr als eine Folie hinweg verlässlich sind. Daran, nicht an der Vita des neuen Mannes, wird sich diese Strategie messen lassen.