Im März hatten wir über Intels Arrow-Lake-Refresh berichtet — den Versuch, nach dem missratenen Start der Arrow-Lake-Generation mit auffällig günstigen Preisen Vertrauen zurückzugewinnen. Von genau diesen Startpreisen rückt Intel jetzt wieder ab: Die drei K-Prozessoren der Reihe sind offiziell teurer geworden.

Was jetzt mehr kostet

Betroffen sind die drei entsperrten Desktop-Modelle der Reihe Core Ultra 200S Plus. Die neuen Werte stehen inzwischen offiziell in Intels Preisliste und in der Produktdatenbank Intel Ark:

Core Ultra 7 270K Plus : 299 → 349 US-Dollar (+50, rund +17 %)

: 299 → 349 US-Dollar (+50, rund +17 %) Core Ultra 5 250K Plus : 199 → 229 US-Dollar (+30, rund +15 %)

: 199 → 229 US-Dollar (+30, rund +15 %) Core Ultra 5 250KF Plus (ohne Grafikeinheit): 184 → 214 US-Dollar (+30, rund +16 %)

Es handelt sich um die empfohlenen US-Listenpreise; die Anpassung erfolgte zwischen März und Juli 2026. Im deutschen Handel wurde sie ab Ende Juni sichtbar, aber noch nicht überall — einige Händler verkaufen die K-Modelle weiter unter dem neuen Listenpreis. Eine Begründung nennt Intel nicht.

Ausgerechnet die Reparatur-Chips

Der Zusammenhang macht den Vorgang pikant. Der Refresh war Intels Antwort auf den Imageschaden der ersten Arrow-Lake-Chips, und die niedrigen Einstiegspreise waren das zentrale Verkaufsargument. Keine drei Monate später zieht Intel genau diese Preise um 15 bis 17 Prozent an — ohne dass sich an Kernen, Takt oder Ausstattung etwas ändert. Wenn ich für einen Betrieb einen Arbeitsplatz-Rechner zusammenstelle, entscheidet der Prozessorpreis über die ganze Kalkulation mit; 50 Dollar Aufschlag klingen nach wenig, summieren sich über eine Charge Rechner aber schnell.

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Warum das gegen AMD schwierig wird

Der eigentliche Haken liegt in der Konkurrenzsituation. AMDs Ryzen 7 9700X bewegt sich um die 300 US-Dollar, der Ryzen 5 9600X grob im Bereich von 200 Dollar. Beim alten Preis von 299 Dollar unterbot der Core Ultra 7 270K Plus den direkten AMD-Gegenspieler noch spürbar; bei 349 Dollar ist dieser Vorsprung dahin. Intel dreht also ausgerechnet dort an der Preisschraube, wo AMD bei Effizienz und im Gaming ohnehin gut aufgestellt ist.

Ein Hersteller, der eben noch Vertrauen zurückkaufen wollte, erhöht als Erstes die Preise — und legt dafür weder mehr Kerne noch mehr Takt drauf, nur eine neue Zeile in der Preisliste. In einem Markt, in dem AMD stark dasteht, ist das das falsche Signal. Wer in nächster Zeit aufrüstet, sollte die Straßenpreise genau vergleichen, solange der Handel die alten Tarife noch mitnimmt.