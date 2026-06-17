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Intel 18A-P: Neun Prozent mehr Performance, weniger Abwärme — und ein klares Signal an externe Chip-Designer

Auf dem VLSI-Symposium 2026 präsentierte Intel den 18A-P-Fertigungsknoten: neun Prozent mehr Performance oder 18 Prozent Stromersparnis gegenüber Standard-18A — optimiert für externe Chip-Designer wie Apple, Google und Tesla.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 17. Juni 2026 · in Hardware & Gadgets
Intel 18A Wafer auf schwarzem Untergrund — Grundlage des neuen 18A-P Fertigungsknotens
Bild: Intel

Intel hat auf dem VLSI-Symposium in Honolulu am 16. Juni eine verfeinerte Variante seines 18A-Fertigungsknotens vorgestellt: den Intel 18A-P. Die Zahlen sind konkret — neun Prozent mehr Rechenleistung bei gleichem Stromverbrauch, oder 18 Prozent weniger Energie bei gleicher Performance. Der thermische Widerstand sinkt um 20 bis 40 Prozent. Anders als Standard-18A ist diese Variante nicht für Intels eigene Chips gedacht.

Feiner statt größer — was Intel bei 18A-P geändert hat

Grundtechnologie bleibt: RibbonFET-Transistoren — Intels Bezeichnung für Gate-All-Around (GAA) — kombiniert mit PowerVia, der rückseitigen Stromversorgung. Intel hat keine neue Transistorarchitektur eingeführt, sondern die vorhandene Technik parametrisch verfeinert. Konkret: neue Schwellspannungskategorien zwischen Ultra-Low-Vt und Low-Vt, überarbeitete Standardzellen-Bibliotheken für High-Performance- und High-Density-Designs, dazu 10 bis 30 Prozent weniger elektrischen Widerstand bei kritischen Verdrahtungsebenen.

Der auffälligste Wert im Intel 18A-P: 33 Prozent engere Streuung bei den Prozesseckpunkten (Skew-Corners). Was das in der Praxis bedeutet — Chip-Designer müssen weniger Worst-Case-Puffer einplanen, weil die Fertigungslinie vorhersehbarer arbeitet. Das klingt nach internem Qualitätsmerkmal, ist aber genau das, was externe Foundry-Kunden beim Timing-Closure interessiert.

Die Kombination aus GAA und rückseitiger Stromversorgung reduziert dynamische Spannungseinbrüche laut Intels eigenen Messungen um das Zehnfache. Das lässt sich wahlweise in 5 bis 6 Prozent mehr Taktrate oder mehr als 15 Prozent weniger dynamischen Stromverbrauch übersetzen. Alle Werte beruhen auf Intel-eigenen Tests mit einem gerouteten Arm-Core-Testträger; unabhängige Nachmessungen stehen noch aus.

Für externe Foundry-Kunden — warum das „P“ kein Zufall ist

Standard-18A fertigt Intels eigene Prozessoren: Panther Lake (Core Ultra 300 für KI-PCs mit bis zu 180 TOPS Rechenleistung) und Clearwater Forest Xeon 6+ für Rechenzentren. Intel 18A-P richtet sich dagegen explizit an externe Chip-Designer — Apple, Google und Tesla sollen den Knoten evaluieren, berichten mehrere Branchen-Quellen. Vertragsabschlüsse oder verbindliche Zeitpläne gibt es dazu nicht.

Der technische Grund für eine eigene Variante: Wer als externer Entwickler auf einem fremden Fertigungsknoten baut, braucht engere Toleranzen als der Eigentümer, der den Prozess täglich im Griff hat. Die 33 Prozent schmaleren Skew-Werte und die neuen Schwellspannungsoptionen sind kein reines Leistungs-Feature — sie sind ein Planungssicherheits-Versprechen. Wer auf fremdem Silicon designt, will wissen, dass Wafer aus Charge drei genauso laufen wie aus Charge dreihundert.

Intel gegen TSMC — und warum der Vergleich knifflig bleibt

TSMC N2 tritt gegen N3E an und liefert 10 bis 15 Prozent mehr Performance bei gleichem Stromverbrauch — oder 25 bis 30 Prozent Energieeinsparung bei gleicher Leistung. Intel 18A-P verbessert einen bereits vorhandenen Knoten um neun respektive 18 Prozent. Der Ausgangspunkt ist ein anderer; ein Direktvergleich der absoluten Verbesserungswerte wäre daher wenig aussagekräftig.

Was mich an der Gesamtlage interessiert: Intel hat beim 18A-Anlauf tatsächlich geliefert — stabile Yields über 60 Prozent, Panther Lake in Produktion, Foundry-Verluste auf 2,4 Milliarden Dollar im ersten Quartal 2026 geschrumpft. Das ist mehr als bei früheren Knoten-Versprechen. Ob externe Kunden das ähnlich gewichten, ist eine andere Frage; TSMC hat schlicht weniger Vertrauensschaden aufgehäuft. Dass Apple, Google und Tesla evaluieren, heißt nicht, dass sie ordern.

TSMC treibt mit N2P — geplant für die zweite Hälfte 2026 — ebenfalls eine verfeinerte Variante an. Das Spielfeld bewegt sich auf beiden Seiten gleichzeitig. Für externe Kunden ist das eigentlich gut: mehr Auswahl, mehr Verhandlungsmasse — vorausgesetzt, Intel hält die Yields auf Kurs.

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.