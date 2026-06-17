Intel hat auf dem VLSI-Symposium in Honolulu am 16. Juni eine verfeinerte Variante seines 18A-Fertigungsknotens vorgestellt: den Intel 18A-P. Die Zahlen sind konkret — neun Prozent mehr Rechenleistung bei gleichem Stromverbrauch, oder 18 Prozent weniger Energie bei gleicher Performance. Der thermische Widerstand sinkt um 20 bis 40 Prozent. Anders als Standard-18A ist diese Variante nicht für Intels eigene Chips gedacht.

Feiner statt größer — was Intel bei 18A-P geändert hat

Grundtechnologie bleibt: RibbonFET-Transistoren — Intels Bezeichnung für Gate-All-Around (GAA) — kombiniert mit PowerVia, der rückseitigen Stromversorgung. Intel hat keine neue Transistorarchitektur eingeführt, sondern die vorhandene Technik parametrisch verfeinert. Konkret: neue Schwellspannungskategorien zwischen Ultra-Low-Vt und Low-Vt, überarbeitete Standardzellen-Bibliotheken für High-Performance- und High-Density-Designs, dazu 10 bis 30 Prozent weniger elektrischen Widerstand bei kritischen Verdrahtungsebenen.

Der auffälligste Wert im Intel 18A-P: 33 Prozent engere Streuung bei den Prozesseckpunkten (Skew-Corners). Was das in der Praxis bedeutet — Chip-Designer müssen weniger Worst-Case-Puffer einplanen, weil die Fertigungslinie vorhersehbarer arbeitet. Das klingt nach internem Qualitätsmerkmal, ist aber genau das, was externe Foundry-Kunden beim Timing-Closure interessiert.

Die Kombination aus GAA und rückseitiger Stromversorgung reduziert dynamische Spannungseinbrüche laut Intels eigenen Messungen um das Zehnfache. Das lässt sich wahlweise in 5 bis 6 Prozent mehr Taktrate oder mehr als 15 Prozent weniger dynamischen Stromverbrauch übersetzen. Alle Werte beruhen auf Intel-eigenen Tests mit einem gerouteten Arm-Core-Testträger; unabhängige Nachmessungen stehen noch aus.

Für externe Foundry-Kunden — warum das „P“ kein Zufall ist

Standard-18A fertigt Intels eigene Prozessoren: Panther Lake (Core Ultra 300 für KI-PCs mit bis zu 180 TOPS Rechenleistung) und Clearwater Forest Xeon 6+ für Rechenzentren. Intel 18A-P richtet sich dagegen explizit an externe Chip-Designer — Apple, Google und Tesla sollen den Knoten evaluieren, berichten mehrere Branchen-Quellen. Vertragsabschlüsse oder verbindliche Zeitpläne gibt es dazu nicht.

Der technische Grund für eine eigene Variante: Wer als externer Entwickler auf einem fremden Fertigungsknoten baut, braucht engere Toleranzen als der Eigentümer, der den Prozess täglich im Griff hat. Die 33 Prozent schmaleren Skew-Werte und die neuen Schwellspannungsoptionen sind kein reines Leistungs-Feature — sie sind ein Planungssicherheits-Versprechen. Wer auf fremdem Silicon designt, will wissen, dass Wafer aus Charge drei genauso laufen wie aus Charge dreihundert.

Intel gegen TSMC — und warum der Vergleich knifflig bleibt

TSMC N2 tritt gegen N3E an und liefert 10 bis 15 Prozent mehr Performance bei gleichem Stromverbrauch — oder 25 bis 30 Prozent Energieeinsparung bei gleicher Leistung. Intel 18A-P verbessert einen bereits vorhandenen Knoten um neun respektive 18 Prozent. Der Ausgangspunkt ist ein anderer; ein Direktvergleich der absoluten Verbesserungswerte wäre daher wenig aussagekräftig.

Was mich an der Gesamtlage interessiert: Intel hat beim 18A-Anlauf tatsächlich geliefert — stabile Yields über 60 Prozent, Panther Lake in Produktion, Foundry-Verluste auf 2,4 Milliarden Dollar im ersten Quartal 2026 geschrumpft. Das ist mehr als bei früheren Knoten-Versprechen. Ob externe Kunden das ähnlich gewichten, ist eine andere Frage; TSMC hat schlicht weniger Vertrauensschaden aufgehäuft. Dass Apple, Google und Tesla evaluieren, heißt nicht, dass sie ordern.

TSMC treibt mit N2P — geplant für die zweite Hälfte 2026 — ebenfalls eine verfeinerte Variante an. Das Spielfeld bewegt sich auf beiden Seiten gleichzeitig. Für externe Kunden ist das eigentlich gut: mehr Auswahl, mehr Verhandlungsmasse — vorausgesetzt, Intel hält die Yields auf Kurs.