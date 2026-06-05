Instagram Plus ist da — 3,99 Dollar im Monat, elf Features, null Werbefreiheit

Meta hat am 4. Juni Instagram Plus ausgerollt — einen neuen Abo-Tier für 3,99 Dollar im Monat. Elf neue Features, fast alles rund um Stories und Profilgestaltung. Werbefreiheit ist nicht dabei. Meta macht damit deutlich, dass es zwei Erlösquellen will, nicht eine. Was Instagram Plus konkret bietet Die Features verteilen sich auf drei Bereiche. Rund um Stories: Story Spotlight (priorisierte Darstellung), Super Hearts (animierte Reaktionen), mehrere Zielgruppen-Listen und Story Extend, das die Anzeigedauer auf 48 Stunden ausdehnt statt der üblichen 24. Für Einblicke gibt es Story Preview (Stories ansehen, ohne Reaktionsdruck zu erzeugen), Story Rewatch Insights und eine Suchfunktion für die eigene Viewer-Liste. Auf der Personalisierungsseite: eigenes App-Icon, individuelle Bio-Schrift, bis zu sechs angeheftete Beiträge und direktes Posten auf das Profil aus anderen Quellen. Der Preis: 3,99 Dollar im Monat, globaler Rollout ab dem 4. Juni 2026. In Deutschland dürfte der Euro-Preis mit Mehrwertsteuer etwas darüber liegen — Meta hat ihn bisher nicht separat ausgewiesen. Was nicht drin ist — und das Muster dahinter Werbung abschalten lässt sich mit Instagram Plus nicht. Meta schreibt zwar: „The Instagram you know and love today isn’t changing and will always be free“ — aber das meint die kostenlose Basis-Version, nicht ein werbefreies Erlebnis in der Abo-Variante. Zahler sehen weiterhin Anzeigen. Für das Instagram-Marketing meiner Kunden ist das zunächst zweitrangig — wer für Business-Content zahlt, braucht Story Extend kaum. Aber als Endnutzer-Angebot ist die Positionierung schwierig: Man zahlt für Story-Extras und bekommt trotzdem Werbung. Instagram Plus ist nicht das erste Meta-Abo. Meta Verified gibt es seit 2023 für 11,99 Dollar im Monat — blaues Häkchen und verbesserter Support. Instagram Plus kommt als günstigere Schicht dazu, die Features statt Status verkauft. Threads soll ebenfalls einen Abo-Tier bekommen; WhatsApp Business fährt schon länger mit bezahlten Diensten. Das ergibt ein klares Bild: Meta baut schrittweise eine Premium-Infrastruktur über alle Plattformen, ohne die Kernprodukte hinter eine Paywall zu stellen — und ohne die Werbung für zahlende Nutzer abzubauen. Das ist aus Konzernperspektive konsequent. Für Nutzer bedeutet es: Wer für Zusatzfeatures bezahlt, subventioniert damit nicht den Rückzug der Werbung, sondern eine zweite Einnahme-Ebene daneben. — Clever ist das. Sympathisch nicht unbedingt.