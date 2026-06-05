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Instagram Plus ist da — 3,99 Dollar im Monat, elf Features, null Werbefreiheit

Meta hat Instagram Plus gestartet: Für 3,99 Dollar im Monat gibt es elf Zusatz-Features rund um Stories und Profilgestaltung — Werbung läuft weiter, auch im Abo. Meta kassiert jetzt auf zwei Ebenen.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 5. Juni 2026 · in Internet & Streaming
Instagram Plus – neue Abo-Tier-Ankündigung von Meta mit exklusiven Story-Features
Bild: Meta / Instagram
Meta hat am 4. Juni Instagram Plus ausgerollt — einen neuen Abo-Tier für 3,99 Dollar im Monat. Elf neue Features, fast alles rund um Stories und Profilgestaltung. Werbefreiheit ist nicht dabei. Meta macht damit deutlich, dass es zwei Erlösquellen will, nicht eine.

Was Instagram Plus konkret bietet

Die Features verteilen sich auf drei Bereiche. Rund um Stories: Story Spotlight (priorisierte Darstellung), Super Hearts (animierte Reaktionen), mehrere Zielgruppen-Listen und Story Extend, das die Anzeigedauer auf 48 Stunden ausdehnt statt der üblichen 24. Für Einblicke gibt es Story Preview (Stories ansehen, ohne Reaktionsdruck zu erzeugen), Story Rewatch Insights und eine Suchfunktion für die eigene Viewer-Liste. Auf der Personalisierungsseite: eigenes App-Icon, individuelle Bio-Schrift, bis zu sechs angeheftete Beiträge und direktes Posten auf das Profil aus anderen Quellen. Der Preis: 3,99 Dollar im Monat, globaler Rollout ab dem 4. Juni 2026. In Deutschland dürfte der Euro-Preis mit Mehrwertsteuer etwas darüber liegen — Meta hat ihn bisher nicht separat ausgewiesen.

Was nicht drin ist — und das Muster dahinter

Werbung abschalten lässt sich mit Instagram Plus nicht. Meta schreibt zwar: „The Instagram you know and love today isn’t changing and will always be free“ — aber das meint die kostenlose Basis-Version, nicht ein werbefreies Erlebnis in der Abo-Variante. Zahler sehen weiterhin Anzeigen. Für das Instagram-Marketing meiner Kunden ist das zunächst zweitrangig — wer für Business-Content zahlt, braucht Story Extend kaum. Aber als Endnutzer-Angebot ist die Positionierung schwierig: Man zahlt für Story-Extras und bekommt trotzdem Werbung. Instagram Plus ist nicht das erste Meta-Abo. Meta Verified gibt es seit 2023 für 11,99 Dollar im Monat — blaues Häkchen und verbesserter Support. Instagram Plus kommt als günstigere Schicht dazu, die Features statt Status verkauft. Threads soll ebenfalls einen Abo-Tier bekommen; WhatsApp Business fährt schon länger mit bezahlten Diensten. Das ergibt ein klares Bild: Meta baut schrittweise eine Premium-Infrastruktur über alle Plattformen, ohne die Kernprodukte hinter eine Paywall zu stellen — und ohne die Werbung für zahlende Nutzer abzubauen. Das ist aus Konzernperspektive konsequent. Für Nutzer bedeutet es: Wer für Zusatzfeatures bezahlt, subventioniert damit nicht den Rückzug der Werbung, sondern eine zweite Einnahme-Ebene daneben. — Clever ist das. Sympathisch nicht unbedingt.
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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.