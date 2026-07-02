Chipfabriken in Deutschland fielen zuletzt vor allem durch das Gegenteil von Fortschritt auf: Intels Großprojekt in Magdeburg liegt auf Eis, die benachbarte TSMC-Fertigung in Dresden ist noch im Bau. Infineon dreht den Spieß um. Am 2. Juli hat der Konzern seine neue „Smart Power Fab“ in Dresden offiziell in Betrieb genommen – gut drei Jahre nach dem Spatenstich im Mai 2023 und einige Wochen früher als geplant. Fünf Milliarden Euro stecken in dem Werk, der vierten Fertigung am Dresdner Standort und der größten Einzelinvestition der Firmengeschichte.

Was in der Smart Power Fab entsteht

Gefertigt werden Leistungshalbleiter – die Bausteine, die Strom schalten, wandeln und verteilen. Infineon setzt dabei auf 300-Millimeter-Wafer, teils nur 0,02 Millimeter dünn, aus denen bis zu 30.000 einzelne Chips pro Scheibe entstehen. Neben klassischem Silizium laufen auch Siliziumkarbid und Galliumnitrid vom Band, zwei Materialien, die bei hohen Leistungen spürbar effizienter schalten. Die Chips landen später in Elektroautos, Solar- und Windwechselrichtern, E-Bikes und in Netzteilen vom USB-Ladegerät bis zum KI-Rechenzentrum. Die Fertigung läuft nach Angaben von Infineon vollständig mit Grünstrom und verdoppelt die Kapazität am Standort. Bei voller Auslastung sollen rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen, zu den bereits gut 3.250 Beschäftigten vor Ort.

Leistungshalbleiter sind die unauffällige Sorte Chip – niemand kauft ein Elektroauto wegen des Wechselrichters. In meinem Serverschrank ist über die Jahre selten die CPU gestorben, das Netzteil aber schon mehr als einmal, und genau dort, in der Stromwandlung, sitzt diese Klasse von Bauteilen. Unspektakulär, bis sie fehlt.

Eine Milliarde vom Staat

Rund eine Milliarde Euro der Investition kommt aus öffentlichen Kassen – gefördert über den europäischen Chips Act und das Innovationsprogramm IPCEI ME/CT, abgewickelt über das Bundeswirtschaftsministerium. Das ist knapp ein Fünftel der Bausumme und einer der ersten großen Fälle, in denen das lange diskutierte EU-Chip-Geld tatsächlich in einer laufenden Fabrik landet statt in einer Absichtserklärung. Infineon rahmt das Werk als Beitrag zur „technologischen Unabhängigkeit Europas“ – ein Anspruch, den man bei jeder geförderten Fab hört und der sich erst an der Auslastung der nächsten Jahre messen lässt.

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Die ehrlichere Sorte Souveränität

Wenn über Chip-Souveränität geredet wird, geht es meist um die Spitzenfertigung: 2-Nanometer-Logik, KI-Beschleuniger, jene Prozesse, in denen Europa hinterherhinkt. Genau die Prestigeprojekte sind es aber, die stocken oder gestrichen werden. Leistungshalbleiter sind das andere Ende – kein Rekord-Prozess, dafür ein Feld, in dem europäische Hersteller wirklich vorne mitspielen und das jede Energiewende, jedes Ladegerät und jeden Serverraum am Laufen hält. Mich überzeugt dieser unaufgeregte Teil der Souveränität mehr als das nächste Nanometer-Rennen. Eine Fabrik, die pünktlich fertig wird und Bauteile herstellt, die man täglich braucht, ist der belastbarere Beitrag als das dritte angekündigte Vorzeigewerk, das sich um Jahre verschiebt.