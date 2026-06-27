Eine 25-Jährige in Chennai schneidet vor laufender Kamera Mangos, eine 55-jährige Blumenbinderin in Bengaluru flicht Girlanden — beide mit einem Smartphone vor der Stirn, das jede Handbewegung mitschneidet. Was wie eine Marotte aussieht, ist ein Geschäft: Die Aufnahmen werden zu Trainingsmaterial für humanoide Roboter. Hier ging es vor wenigen Tagen schon einmal um ein Berliner Start-up, das in New Yorker Wohnungen nach demselben Muster putzen lässt und filmt. Eine Recherche der Agentur AFP, unter anderem bei Al Jazeera erschienen, zeigt die industrielle Variante: In Indien ist daraus ein Zweig mit Tausenden Beschäftigten geworden.

Tausende Beschäftigte in Indien filmen ihren Arbeitsalltag mit Kopfkameras und Sensoren als Trainingsdaten für humanoide Roboter.

Bezahlt wird mit rund 250 Rupien (gut zwei Dollar) pro Stunde — eine Einwilligung fehlt laut Bericht häufig.

Hinter dem Geschäft stehen Datenfirmen wie Objectways, Qanat Consulting, Humyn Labs und Egolab.AI.

Robotik-Labore wollen für solche Aufnahmen über die nächsten Jahre Milliardenbeträge ausgeben.

Wie aus Handgriffen Trainingsdaten werden

Der Fachbegriff lautet „egozentrische Daten“ — Aufnahmen aus der Ich-Perspektive, eingefangen mit Kopfkameras, Videobrillen, GoPros und Bewegungssensoren an Handgelenk, Hand und Bein. Ein Sprachmodell lernt aus Text, der ohnehin im Netz steht. Ein Roboter, der einen Stoff glattzieht oder eine Naht ausrichtet, lernt aus Bewegung — und die liegt nirgends als fertiger Datensatz herum. Also produziert sie jemand, Griff für Griff.

Eingesammelt wird das von Firmen wie Objectways, mit Büros in Indien und den USA und nach eigener Darstellung Kunden aus den Fortune 500, dazu Subunternehmer wie Qanat Consulting in Andhra Pradesh (laut Bericht rund 2.000 Mitwirkende) und Humyn Labs aus Bengaluru. Der Datenaggregator Egolab.AI, im Januar 2026 von zwei Jugendlichen in Maharashtra gegründet, führt sogar Tesla, Boston Dynamics und Figure AI als Abnehmer auf — bestätigt ist das nicht, es ist die Eigenwerbung der Firma. Bezahlt werden die Filmenden mit etwa 250 Rupien pro Stunde, umgerechnet gut zwei Dollar.

Heikel wird es bei der Einwilligung: In einigen Fabriken gaben Beschäftigte an, weder mündlich noch schriftlich gefragt worden zu sein, ob ihre Bewegungen aufgezeichnet und weiterverkauft werden. Mich ermüdet in dem Zusammenhang vor allem das Wort „autonom“. Ein humanoider Roboter, der angeblich selbstständig handelt, hängt am Ende an einer Kette aus Menschen, die ihm jeden Handgriff vorturnen — schlecht bezahlt und namenlos. Das ist keine Randnotiz, das ist die Voraussetzung.

Warum die Robotik-Branche ausgerechnet in Indien einkauft

Indien hat sich als Mittelsmann der globalen KI-Datenarbeit eingerichtet — beim Erstellen, Aufbereiten und Annotieren von Trainingsdaten. Die Sprache, die niedrigen Löhne und eine eingespielte Outsourcing-Industrie machen das Land zur naheliegenden Adresse, jetzt eben für Bewegungsdaten statt für Callcenter und Bildbeschriftung.

Das Geld dahinter ist erheblich. Schätzungen zufolge wollen Robotik-Labore in den nächsten zwei bis drei Jahren zwischen 1,5 und 50 Milliarden Dollar ausgeben, um 100 Millionen bis eine Milliarde Stunden solcher Ich-Perspektiv-Aufnahmen zu sammeln. Morgan Stanley rechnet bis 2050 mit über einer Milliarde humanoider Roboter im Einsatz — eine Zahl, die mehr über die Hoffnungen der Branche sagt als über die nächsten Jahre. Aus dem Tagesgeschäft kenne ich das Muster in klein: Automatisierung verschiebt Arbeit, sie löscht sie selten sauber. Erst nimmt ein Skript die stumpfe Hälfte ab, dann sitzt trotzdem jemand daneben und räumt die Fälle weg, die das Skript nicht versteht. Neu ist hier nur, dass die Leute, die wegräumen, gleich die Maschine anlernen, die sie ablösen soll.

Wer den eigenen Nachfolger anlernt

Versteckte menschliche Arbeit hinter „KI“ ist nicht neu — Klickarbeit, Datenlabeling und Content-Moderation im Globalen Süden tragen die Branche seit Jahren. Die Drehung ist diesmal direkter: Die Beschäftigten trainieren nicht irgendein Modell, sondern sichtbar die Roboter, die ihre Tätigkeit übernehmen sollen. Indiens Regierungs-Thinktank NITI Aayog weist darauf hin, dass die Automatisierungsdebatte fast nur Bürojobs betrachtet, während 490 Millionen Menschen in der informellen Wirtschaft kaum vorkommen.

Wer dabei verdient, ist klar verteilt: oben die Roboterhersteller und die Datenfirmen, unten das Risiko. 250 Rupien die Stunde sind in der informellen Beschäftigung ein gutes Angebot — genau das macht das Modell so reibungslos. Ob die Roboter am Ende halten, was die Prognosen ausmalen, ist offen. Die Rechnung für die Trainingsdaten begleichen die Menschen vor der Kamera schon heute.