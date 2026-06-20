Wer wissen will, ob ein KI-Modell ihn kennt, musste das bisher selbst ausprobieren — Namen eintippen, Antwort lesen, raten, ob die Biografie stimmt. Zwei ehemalige OpenAI-Entwickler haben daraus ein Werkzeug gebaut. „In the Weights“ fragt mehrere Sprachmodelle, wer eine bestimmte Person ist, bündelt die Antworten und vergibt einen „Stärke“-Wert. Je höher, desto tiefer steckt die Person in den Gewichten des Modells — also in den trainierten Parametern selbst.

Pixel-Karten und ein Wert zwischen 0 und 996

Hinter der Seite stehen Joey Flynn und Thomas Dimson, beide früher bei OpenAI. Das Ergebnis serviert die Website als Retro-Profilkarte im Pixel-Look, dazu ein Leaderboard der einzelnen Modelle. Ganz oben landen die üblichen Verdächtigen: Mozart, Shakespeare und Taylor Swift kratzen am Maximum von 996. Normalsterbliche bleiben weit darunter — die beiden Redakteure Matthias Bastian und Maximilian Schreiner kamen laut The Decoder auf 175 und 262.

Der Wert ist kein Messergebnis, sondern ein Indiz. Ein hoher Score heißt: Das Modell konnte die Person aus dem Training abrufen, ohne extra im Web nachzuschlagen — sie war in den Trainingsdaten prominent genug, um in den Parametern hängenzubleiben. Null oder nahe null heißt schlicht: kaum Spuren.

Was der Score nicht kann

Die Macher hängen ihrer Spielerei selbst eine Warnliste an: Modelle halluzinieren Biografien, ein Tippfehler im Namen drückt den Wert, häufige Namen liefern Murks — und wie genau der Score zustande kommt, legt die Seite nicht offen. Als eine der Datenquellen dient ein offenes Llama-Modell; welche Trainingskorpora dahinterstehen, bleibt im Dunkeln. Die Rangliste taugt also als Stimmungsbild, nicht als Datenschutz-Audit.

Natürlich habe ich trotzdem zuerst meinen eigenen Namen eingegeben — der Reflex ist menschlich, und das Ergebnis war erfreulich unspektakulär: nahe null. Genau das ist aus Datenschutzsicht die gute Nachricht. Über wen das Modell nichts weiß, über den kann es auch nichts Falsches erfinden.

Der eigentliche Punkt: ausradieren lässt sich das nicht

Hinter der Pixel-Optik steckt eine der unbequemeren Fragen rund um große Sprachmodelle. Wer einen hohen Score hat, dessen Eckdaten liegen nicht in einer Datenbank, die man bereinigen könnte, sondern verteilt über Milliarden Parameter. Ein Recht auf Vergessenwerden läuft da ins Leere: Man kann ein Modell nicht anweisen, eine Person zu „löschen“, ohne es neu zu trainieren. Und die Kehrseite des Bekanntseins ist nicht Ruhm, sondern Haftung — je vertrauter das Modell mit jemandem ist, desto selbstbewusster erfindet es im Zweifel Details dazu.

Mich überzeugt an „In the Weights“ weniger die Rangliste als das, was sie sichtbar macht: Aus der abstrakten Frage, ob das eigene Datenmaterial irgendwo in einem Modell gelandet ist, werden zwei Klicks. Dass ausgerechnet zwei Ex-OpenAI-Leute den Finger in diese Wunde legen, hat einen gewissen Beigeschmack. Die Frage, wer da eigentlich in den Modellen wohnt, stellt sich so aber leichter als in jedem Whitepaper.