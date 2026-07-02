„Zwei Ångström“ klingt nach Laborjargon, ist aber der Name, unter dem in rund fünfzehn Jahren Chips vom Band laufen sollen. Das belgische Forschungszentrum Imec hat seinen Fahrplan für die High-End-Fertigung bis 2041 aktualisiert — und der zeigt vor allem eins: Der klassische Schrumpfkurs ist an seinem Ende angekommen, künftig wird in die Höhe gebaut statt in die Breite. Vorgestellt wurde die Roadmap im Mai auf dem ITF World 2026, ein weiterer Workshop hat sie jetzt zurück ins Rampenlicht geholt.

Vom Nebeneinander zum Übereinander

Der eigentliche Bruch steht laut Imec für 2033 an: Dann sollen die heutigen Gate-All-Around-Transistoren (GAA, auch Nanosheets) den komplementären CFETs weichen. Deren Trick ist simpel beschrieben und fertigungstechnisch brutal — die bislang nebeneinanderliegenden PMOS- und NMOS-Paare werden vertikal übereinandergestapelt. Für die 2030er sieht der Plan vier volle Generationen vor: A10, A7, A5 und A3. Den Abschluss bildet 2041 der A2-Prozess, für den Imec erstmals 2D-Materialien wie Graphen als Kanal einplant. Litho-Grundlage bleibt die High-NA-EUV-Technik von ASML, die Umsetzung trauen sich ohnehin nur eine Handvoll Fertiger zu — TSMC, Intel und Samsung.

Was „0,2 Nanometer“ wirklich heißt

Hier lohnt der nüchterne Blick, denn die Zahl führt in die Irre. 0,2 Nanometer ist kleiner als ein einzelnes Atom — als physikalisches Maß ergibt das keinen Sinn, es ist ein reines Prozess-Etikett. Die tatsächlichen Strukturen schrumpfen kaum noch: Der Transistorabstand (Contacted Poly Pitch) bleibt bei 42 Nanometern und rührt sich über fünf Jahre nicht. Die Zellhöhe sinkt von A10 bis A5 von 98 auf 64 Nanometer — ein Minus von rund 35 Prozent, keine Halbierung. Erst A3 drückt den Abstand mit Sequential CFET auf 39 Nanometer und die Zellhöhe auf 50. Die Dichte kommt also nicht mehr von kleineren Bauteilen, sondern vom Stapeln. Die schrumpfenden Nanometer-Namen sind Marketing, der echte Fortschritt passiert in der dritten Dimension.

Ein Fahrplan bis 2041 — und die Realität dazwischen

In meinem eigenen Umfeld läuft Hardware, die fünf oder sechs Jahre auf dem Buckel hat, völlig zufrieden weiter — der Abstand zwischen dem, was die Fertigung theoretisch kann, und dem, was im Alltag ankommt, war noch nie so groß. Ein Prozess für 2041 ist für die Kaufentscheidung von heute so relevant wie der Wetterbericht für übernächstes Jahr. Trotzdem ist so eine Roadmap kein Selbstzweck: Sie sagt Ausrüstern, Materialforschern und Fertigern, worauf sie ihre Milliarden ausrichten sollen. Dass die Industrie schon jetzt so weit vorausplanen muss, zeigt auch, wie zäh das Geschäft geworden ist — Samsung hat seinen 1,4-Nanometer-Prozess gerade erst auf 2029 verschoben.

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Ob 2033 wirklich der CFET kommt und 2041 tatsächlich Graphen im Kanal sitzt, weiß heute niemand — Halbleiter-Roadmaps sind Absichtserklärungen, keine Lieferzusagen. Die Stoßrichtung dahinter ist klar: Nachdem das Schrumpfen an physikalische Grenzen stößt, kauft sich die Branche mit Stapelei Zeit. Wie lange das trägt, bevor auch da die Wärmeabfuhr zum Flaschenhals wird, ist die eigentlich offene Frage.