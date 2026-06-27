iiyama war bei OLED-Monitoren bisher auffällig still. Mit dem G-Master GOB2701QSC-B1 „Titan Falcon“ ändert sich das — und der Hersteller versucht, den späten Einstieg ausgerechnet über den Preis zu drehen.

Spät dran, dafür mit LG-Panel der vierten Generation

Während LG, Asus, MSI und Gigabyte den Markt für OLED-Gaming-Monitore seit Jahren unter sich aufteilen, liefert iiyama jetzt das erste eigene Modell. Im Gehäuse steckt ein 27-Zoll-Panel (26,5 Zoll sichtbare Diagonale) aus LGs vierter WOLED-Generation, intern als „Meta 3.0“ geführt. iiyama setzt damit bewusst auf WOLED statt auf Samsungs QD-OLED — beide Techniken liefern tiefes Schwarz und schnelle Reaktionszeiten, unterscheiden sich aber im Subpixel-Aufbau und in der Farbwirkung. Die Auflösung liegt bei 2.560 × 1.440 Pixeln, die Bildwiederholrate bei 280 Hz.

Was drinsteckt — und wo der USB-C-Port hakt

Auf dem Papier liest sich die Ausstattung wie ein typischer 2026er-WOLED: 0,03 ms Reaktionszeit, 99,5 Prozent DCI-P3, G-Sync-Kompatibilität. Die Helligkeit gibt iiyama mit rund 335 cd/m² im Vollbild und bis zu 1.500 cd/m² als HDR-Spitze in kleinen Bildbereichen an — für ein OLED normaler Standard, kein Wert, an dem man sich festbeißen sollte. Gegen Einbrennen gibt es drei Jahre Garantie, die den Defekt ausdrücklich einschließt.

Bei den Anschlüssen wird es interessant: zweimal HDMI 2.1, einmal DisplayPort 1.4 mit DSC, dazu ein USB-Hub und ein KVM-Switch, mit dem sich zwei Rechner an einer Maus-Tastatur-Kombination betreiben lassen. Der USB-C-Port liefert 65 Watt Ladeleistung — überträgt aber kein Bild. Wer ein Notebook anstöpselt, lädt es zwar über dasselbe Kabel, muss das Display-Signal aber weiterhin per HDMI oder DisplayPort führen. Das ist 2026 kein Beinbruch, aber ein Komfort-Punkt, den teurere Modelle mit DisplayPort-Alt-Mode sauberer lösen.

Bild: iiyama

Rund 450 Euro — günstig, aber kein Alleingang

Erste Händler listen den Titan Falcon für rund 450 Euro (ab 449 Euro), im Handel ab dem 9. Juli. iiyama bewirbt ihn als bislang günstigsten 27-Zöller mit WQHD, 280 Hz und OLED. Diese Rechnung geht nur auf, wenn man die Straßenpreise der Konkurrenz ausblendet: Gigabytes MO27Q2A mit derselben WOLED-Basis ist zeitweise schon unter 400 Euro zu haben, MSIs MAG 272QPWDE (QD-OLED) pendelt um 429 Euro, und Premium-Geräte wie Philips‘ Evnia mit DisplayPort 2.1 spielen bei 999 Euro ohnehin in einer anderen Liga.

Mich überzeugt dieser späte Einstieg deshalb nur halb: iiyama liefert solide Standardkost zum Marktpreis, nicht den Preisbrecher, den die „günstigster OLED“-Botschaft verspricht. Für eine bekannte Marke mit ordentlicher Garantie reicht das, um mitzuspielen — wer aber ohnehin im Preisvergleich sucht, findet dieselbe Panel-Generation längst zum selben Kurs.