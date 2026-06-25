„Sub-1-Nanometer“ klingt nach einem Etappensieg im Wettlauf um immer kleinere Chips — und ist zunächst vor allem eine Labormeldung. IBM hat auf dem VLSI-Symposium 2026 einen Forschungschip im 0,7-nm-Knoten gezeigt, intern 7 Ångström genannt. Rund 100 Milliarden Transistoren sollen auf einer fingernagelgroßen Fläche sitzen, fast doppelt so viele wie auf IBMs 2-nm-Chip von 2021. Der Haken steht gleich mit in der Mitteilung: Bis zur Fertigung sind es noch Jahre.

Was NanoStack anders macht

Der eigentliche Kniff steckt nicht in der Zahl, sondern in der Bauweise. IBM stapelt die Transistoren erstmals dreidimensional und versetzt sie gegeneinander — die Architektur heißt NanoStack und ist nach Angaben des Konzerns das erste nanosheet-basierte 3D-Design der Branche. Statt die Strukturen immer weiter in die Fläche zu schrumpfen, geht IBM in die Höhe. Das soll, je nach Auslegung, entweder rund 50 Prozent mehr Leistung oder etwa 70 Prozent weniger Energieverbrauch gegenüber dem 2-nm-Knoten bringen — die beiden Werte sind Alternativen, nicht die Summe. Beim schnellen Zwischenspeicher SRAM nennt IBM 40 Prozent bessere Skalierung, vorgestellt in einem eigenen Paper auf der VLSI 2026. Alle Zahlen stammen aus IBMs eigener Forschung; unabhängige Messungen gibt es noch nicht.

Bild: IBM

Forschung ist nicht Fertigung

Genau hier lohnt der nüchterne Blick. IBM betreibt Grundlagenforschung und überlässt die industrielle Umsetzung anderen — Werkzeughersteller, EDA-Softwarehäuser und Auftragsfertiger müssen daraus erst einen produzierbaren Prozess machen. Den Zeithorizont gibt IBM selbst mit „frühestens in den nächsten fünf Jahren“ an, und das Fragezeichen schwingt erkennbar mit. Ich habe genug solcher Roadmaps gesehen, um bei „in fünf Jahren“ reflexartig zwei dazuzurechnen — zwischen Labordemonstrator und einem Wafer, der zuverlässig in Stückzahlen vom Band läuft, liegen erfahrungsgemäß die teuersten Jahre eines Prozesses. Dass IBM 2021 das 2-nm-Verfahren vorzeigte und es bis heute kein Massenprodukt daraus gibt, ist kein Widerspruch, sondern das Muster.

Wo IBM in den Wettlauf passt

Den großen Sprung macht IBM nur in der Forschung; die kommerziellen Fertiger gehen kleinteiliger vor. TSMCs Fahrplan reiht N2, A14, A10 und A7 aneinander, jeder Schritt bringt grob 15 Prozent mehr Tempo oder 30 Prozent weniger Verbrauch — IBMs 0,7-nm-Werte entsprächen also mehreren dieser Generationen auf einmal. Realistisch taucht die NanoStack-Idee nicht als fertiger Knoten bei einem Fertiger auf, sondern sickert in Teilen in künftige Prozesse ein. IBM ist hier weniger Hersteller als Ideengeber — die Rolle, die der Konzern seit Jahren spielt, während andere die teuren Fabriken bauen und gerade eher an der Preisschraube drehen.

Für die Praxis heißt das zunächst wenig: Kein Gerät wird dieses Jahr schneller, weil IBM Transistoren übereinanderstapelt. Ein Signal ist die Meldung trotzdem — sie zeigt, dass die oft totgesagte Skalierung noch Reserven hat, nur eben nicht mehr in der Fläche, sondern in der dritten Dimension; die MIT Technology Review sieht darin sogar das Potenzial, Moores Gesetz noch einmal um ein Jahrzehnt zu strecken. Ob daraus in fünf Jahren Silizium wird oder in acht, entscheidet sich nicht im Labor, sondern in den Fabriken, die den Prozess bezahlbar machen müssen. Bis dahin bleibt es eine beeindruckende Demonstration — mit Fragezeichen.