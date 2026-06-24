Wer schon einmal seine eigene Stimme aus einem KI-Generator gehört hat — täuschend echt, aber nie selbst eingesprochen — kennt das mulmige Gefühl. Genau dort setzt eine neue Initiative an: Am 23. Juni ist im EU-Parlament in Brüssel das „Human Consent Registry“ gestartet, ein kostenloses Online-Register, in dem jeder festlegen kann, ob und wie KI-Systeme sein Gesicht, seine Stimme oder seine Bewegungen verwenden dürfen.

Eine Ampel für die eigene Identität

Hinter dem Register steht RSL Media, eine gemeinnützige Organisation, die die Schauspielerin Cate Blanchett mitgegründet hat; lanciert wurde es gemeinsam mit der EU-Abgeordneten Eva Maydell. Das Prinzip funktioniert wie eine Ampel mit drei Stellungen: Nutzung erlaubt, erlaubt unter eigenen Bedingungen — etwa gegen Bezahlung — oder komplett untersagt. Abgedeckt sind Name, Abbild, Stimme, Bewegung und weitere persönliche Merkmale, später auch eigene Werke, Figuren und Marken.

Der technische Unterbau ist das eigentlich Interessante. Das Register baut auf dem offenen Standard Really Simple Licensing (RSL) auf und übersetzt die persönlichen Vorgaben in maschinenlesbare Signale, die KI-Systeme beim Sammeln von Trainingsdaten auslesen können — vergleichbar mit einer robots.txt, nur für die eigene Identität statt für eine Webseite. Unterstützung kommt aus Hollywood: George Clooney, Tom Hanks, Meryl Streep, Helen Mirren und die Künstleragentur CAA stehen dahinter, Matthew McConaughey hat einem Bericht zufolge bereits acht Markenrechte an seinem Äußeren angemeldet.

Freiwillig — und genau das ist der Haken

Hier beginnt meine Skepsis. Ein maschinenlesbares „Nein“ ist nur so viel wert, wie die Gegenseite es respektiert. Die Branche, die für ihre Modelle notfalls ganze Antiquariate leerkauft, hat sich von einer robots.txt noch nie lange aufhalten lassen. Das Register schafft Transparenz und im Streitfall einen Nachweis des erklärten Willens — aber es ist kein Gesetz. Wer das Signal ignoriert, muss vorerst wenig fürchten.

Für die prominenten Unterstützer ist es trotzdem ein scharfes Schwert: Ein Tom Hanks kann eine dokumentierte Verbotserklärung vor Gericht teuer machen. Scarlett Johanssons Streit mit OpenAI um die Stimme „Sky“ hat 2024 gezeigt, dass ein Name mit Anwälten dahinter durchaus Wirkung entfaltet. Für alle anderen — also die meisten von uns — ist die Lage dünner. Mein Gesicht und meine Stimme stehen seit Jahren im Netz, auf der Firmenseite und in dem einen oder anderen Video; ein Eintrag im Register dokumentiert meinen Willen, erzwingt aber nichts.

Den größeren Hebel hat ohnehin die Politik, und der Startort war kein Zufall: Brüssel, das EU-Parlament, an der Seite einer Abgeordneten. Wird aus dem freiwilligen Standard eines Tages eine Pflicht, KI-Anbieter solche Signale auszulesen und zu befolgen, dann wird aus der Ampel ein Werkzeug. Bis dahin ist das Human Consent Registry vor allem eine kluge Absichtserklärung — und ein Test, ob die KI-Branche freiwillig tut, wozu sie noch niemand zwingt.