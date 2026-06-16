Huawei macht Ernst mit dem Desktop: HarmonyOS, bisher vor allem von Smartphones bekannt, verlässt das Handheld-Gehäuse und zieht in einen PC mit eigenem ARM-Chip ein. Ab September 2026 soll das Gerät kommerziell erhältlich sein — gezielt für Behörden und Unternehmen in China, als Teil der staatlichen Strategie zur technologischen Unabhängigkeit.

Kirin 9000X im Desktop — bekannter Chip, neues Betriebssystem

Der Prozessor ist kein Unbekannter: Der Kirin 9000X ist ein ARM-Chip mit acht Kernen, 16 Threads und maximal 2,5 GHz Takt — denselben Chip setzt Huawei auch in der Qingyun-W-Serie ein, bislang aber in Kombination mit Linux-basierten Systemen wie Tongxin UOS. Die Neuheit ist das Betriebssystem: HarmonyOS verlässt erstmals die Smartphone- und IoT-Welt und wird auf einen Desktop gebracht.

Produziert wird der Chip von SMIC, Chinas wichtigstem Halbleiterfertiger. Das begrenzt die Fertigungsqualität spürbar: EUV-Lithografie-Anlagen, ohne die sich keine modernen Sub-5-Nanometer-Prozesse realisieren lassen, darf SMIC wegen US-Exportkontrollen nicht importieren. Der Kirin 9000X bewegt sich in der 7-Nanometer-Klasse — und auch dort mit Einschränkungen gegenüber dem, was TSMC oder Samsung leisten.

Huawei gibt an, dass 17.000 Anwendungen für HarmonyOS Desktop verfügbar sind und über 3.000 Peripheriegeräte unterstützt werden. 17.000 Apps klingt nach Ökosystem — für Behörden-Office reicht das Fundament tatsächlich. Für alles, was über ein Office-Paket, Browser und Videokonferenz hinausgeht, ist HarmonyOS auf dem Desktop ein System im Aufbau.

Xinchuang-Initiative als Türöffner — aber Kylin OS sitzt bereits im Sattel

Die Hardware richtet sich explizit nicht an den Consumer-Markt. Zielgruppe sind Behörden, Staatsbetriebe und Finanzinstitute — genau das Segment, das Chinas Xinchuang-Initiative (信创) seit Jahren auf heimische Hardware und Software umstellen soll. Der Staat schreibt Beschaffungsrichtlinien vor, die Produkte wie dieses bevorzugen — das ist Huaweis eigentliche Eintrittskarte.

In diesem Segment kämpft Huawei aber nicht gegen Windows oder macOS, sondern gegen Kylin OS und UOS. Kylin OS, staatlich gefördert und ursprünglich für das chinesische Militär entwickelt, hält im Regierungssektor laut Branchenberichten rund 90 Prozent Marktanteil. Das ist keine Nische — das ist ein eingesessenes System mit Jahren Infrastruktur-Vorsprung.

Dass das Ablösen eingesessener Behördensysteme träge läuft, ist keine chinesische Spezialität. Ich kenne das aus deutschen IT-Projekten: Wo einmal gewachsene Fachsoftware und Terminal-Emulationen für die Verwaltungsanwendungen hängen, dauert der Wechsel Jahre — auch wenn die Beschaffungsrichtlinie schon längst eine andere Richtung vorschreibt. In China läuft der Druck staatlich und zentralisierter, aber der Trägheitswiderstand der IT-Infrastruktur ist überall derselbe.

Huawei hat mit dem HarmonyOS-Desktop technisch geliefert: eigener Chip, eigenes Betriebssystem, ausreichend Apps für Büroarbeit. Die eigentliche Arbeit beginnt jetzt — gegen Kylin OS, die bereits installierten Infrastrukturen und den Widerstand jeder IT-Organisation, die funktionierende Systeme nicht anfassen will. September 2026 ist der kommerzielle Start, nicht das Ziel.