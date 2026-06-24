Eine Zahl steht über allem: 81.920 Prozessorkerne in einem einzigen Rack. HPE hat auf der Supercomputing-Messe ISC 2026 die dichteste Ausbaustufe seiner neuen Cray-GX5000-Plattform gezeigt — und die rechnet sich erstaunlich simpel: 40 Blades, je acht CPUs, je 256 Kerne. Macht 163.840 Threads auf einer Stellfläche, die früher einen halben Schrank Webserver beherbergt hat. Der eigentliche Hauptdarsteller ist dabei ein Prozessor, den AMD offiziell noch gar nicht vorgestellt hat: AMD Venice.

81.920 Kerne, 400 Kilowatt — die Dichte ist die Ansage

Das GX250-Compute-Blade nimmt acht EPYC-Prozessoren der kommenden Venice-Generation auf, jeder mit bis zu 256 Kernen. Bei 40 Blades pro Rack landet man bei den genannten 81.920 Kernen — dazu bis zu 1,28 Petabyte Arbeitsspeicher und der Slingshot-400-Interconnect, der die Knoten verbindet. Den Preis dafür zahlt man in Watt: Ein Rack zieht bis zu 400 Kilowatt, die zugehörige Kühlverteilung ist auf 1,6 Megawatt ausgelegt. Das ist keine Hardware mehr, die man in einen Serverraum stellt — das ist eine eigene Energie-Infrastruktur.

Der heimliche Star: Venice gibt es offiziell noch gar nicht

Bemerkenswert ist, dass HPE eine Konfiguration zeigt, deren wichtigste Komponente noch unter Verschluss steht. AMDs sechste EPYC-Generation „Venice“ ist nicht offiziell angekündigt; bekannt sind im Wesentlichen die Eckdaten aus der Roadmap — bis zu 256 Kerne, 512 Threads, rund 600 Watt pro Sockel, 16 Speicherkanäle. In ersten Berichten kursiert dazu das Etikett „schnellste x86-CPU aller Zeiten“. Bis zu unabhängigen Messungen ist das genau das: ein Etikett. Solange Venice nicht im Handel ist und niemand außerhalb von AMD und HPE benchmarken konnte, bleibt die Kernzahl eine Hausnummer auf einer Präsentationsfolie — eine beeindruckende, aber unbestätigte.

Was 400 Kilowatt im Rack praktisch heißen

Ich betreibe meine eigene Infrastruktur bei netcup und Hetzner, und in normalen Rechenzentren liegt ein gut gefülltes Rack heute irgendwo zwischen 5 und 15 Kilowatt. 400 Kilowatt auf derselben Grundfläche sind eine andere Welt — Direktwasserkühlung ist hier keine Kür, sondern Voraussetzung, und der begrenzende Faktor ist längst nicht mehr der Platz, sondern die Strom- und Kühlzuleitung. Genau deshalb landen solche Systeme nicht in Firmenkellern, sondern in Supercomputern wie dem geplanten „Discovery“ im Oak Ridge National Laboratory.

HPE hält das GX5000 bewusst flexibel: Im selben Rahmen lassen sich statt der AMD-CPUs auch Nvidias kommende Vera-Prozessoren stecken, die in vergleichbarer Bauform auf rund 56.320 Kerne kommen — bei der reinen x86-Kerndichte bleibt AMD hier also vorn. Verfügbar werden die Venice-Blades laut HPE allerdings erst Anfang 2027, die passenden Slingshot-Switches inklusive. Mich erinnert dieser Wettlauf um Kerne pro Rack an die Megahertz-Schlachten der Nuller-Jahre: Die Zahl auf der Folie wächst schneller als die Frage, wer den Strom dafür liefert und die Abwärme wegschafft. Beeindruckend ist die Dichte trotzdem — nur entscheidet sich ihr Wert nicht im Datenblatt, sondern an der Stromrechnung und am Kühlkonzept des Betreibers.