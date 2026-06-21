An der Uferpromenade von Hung Hom eröffnet in den nächsten Wochen ein Kiosk, der ohne Personal auskommt. Auf neun Quadratmetern räumt ein knapp 1,70 Meter großer Roboter die Regale ein, sucht Snacks und rezeptfreie Medikamente für die Kundschaft heraus und wickelt die Bezahlung ab — rund um die Uhr. Hinter dem Auftritt steckt das Pekinger Startup Galbot, und der Laden in Hongkong ist mehr als eine Spielerei: Es ist der erste Schritt eines Konzepts, das auf dem chinesischen Festland längst läuft, hinaus aus der Volksrepublik.

Was der Roboter macht — und wo „Humanoid“ Marketing ist

Der Roboter heißt „Xiao Gai“ und basiert auf Galbots Modell G1. Laut Hersteller erkennt er Objekte, versteht gesprochene Wünsche über Kamera und Mikrofon und soll in der Hongkonger Fassung mehrsprachig antworten. Bei aller „Humanoid“-Rhetorik lohnt der zweite Blick: Der G1 läuft nicht auf zwei Beinen durch den Laden, sondern ist ein Oberkörper mit zwei Greifarmen auf einer fahrbaren Basis. Kein Detail. Ein rollender Greifarm im Regalgang steht deutlich näher an einem ausgereiften Lagerroboter als an dem zweibeinigen Androiden, den das Wort verspricht.

Vom Pekinger Prototyp zu 100 Filialen

Neu ist das Konzept nicht. In Pekings Bezirk Haidian betreibt Galbot seit August eine „Galaxy Space Capsule“, die nach Unternehmensangaben täglich rund 1.000 Kunden bedient; auf dem Festland stehen die autonomen Kioske bereits in über 30 Städten. Hongkong ist der erste Standort außerhalb der Volksrepublik, und das Unternehmen will nach eigenen Worten 100 solcher Kapseln in zehn Städten aufstellen. Galbot, im Mai 2023 gegründet, wird inzwischen mit drei Milliarden Dollar bewertet und hat über 800 Millionen Dollar eingesammelt — Geldgeber und Industriepartner wie CATL, Bosch, Toyota und Hyundai inklusive. Das Startup gehört damit zu den teuersten Vertretern der Embodied AI, also jener KI, die nicht im Chatfenster bleibt, sondern Arme und Räder bekommt.

Die 40-Prozent-Rechnung und der Neuheitseffekt

Die Betreiber rechnen damit, dass die Neugier die Laufkundschaft um 30 bis 40 Prozent steigert. Genau da werde ich vorsichtig: Ein Roboter, der einem die Tüte Chips reicht, zieht beim ersten Mal Schaulustige an — die Frage ist, was übrig bleibt, wenn der Reiz weg ist und sich der Kiosk gegen den Automaten zwei Häuser weiter rechnen muss. Dass ausgerechnet Finanzminister Paul Chan den Laden in seinem Wochenblog ankündigte und Hongkong parallel ein hochrangiges KI-Regierungskomitee aufstellt, sagt einiges: Hier geht es auch um ein Schaufenster für die Standort-Politik, nicht nur um Rendite pro Quadratmeter.

Wenn die KI den Laden schmeißt

Im abgesperrten Lagergang, mit immer gleichen Kisten, sind solche Roboter erstaunlich gut. Der unkontrollierte Laden ist eine andere Hausnummer: Kundschaft, die Regale durcheinanderräumt, Ware, die nicht am erwarteten Platz liegt, Sonderfälle im Minutentakt. Ich habe in über zwanzig Jahren genug Automatisierungs-Projekte gesehen, die in der Vorführung makellos liefen und beim ersten echten Sonderfall ins Stocken kamen — zwischen kontrollierter Demo und Dauerbetrieb liegt der eigentliche Test. Wie schief das gehen kann, führte zuletzt ein KI-Agent vor, der versuchsweise einen kleinen Laden leitete und sich mit absurden Bestellungen selbst ins Minus wirtschaftete.

Autonome Läden sind keine Erfindung von Galbot — Amazon hat es mit „Just Walk Out“ vorgemacht, und ein Verkaufsautomat verkauft Chips seit Jahrzehnten ohne Personal. Der Unterschied ist der Roboter im Schaufenster, der die Arbeit sichtbar macht, die ein Automat unsichtbar erledigt. Ob das die 100 Filialen trägt, entscheidet sich nicht an der Technik, sondern an einer simplen Rechnung: Schlägt ein 1,70 Meter großer Greifarm auf neun Quadratmetern wirtschaftlich den Automaten, den er ersetzt? Bis diese Antwort feststeht, bleibt Xiao Gai vor allem eins — ein ziemlich teures Maskottchen.