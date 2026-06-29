Der Hunger nach Bandbreite wächst schneller als die Leitungen, die ihn stillen sollen — Rechenzentren und KI-Cluster schieben ständig mehr Daten zwischen ihren Standorten hin und her. Ein Feldversuch aus China zeigt jetzt, wohin die Reise auf der physikalischen Ebene geht: 51,3 Terabit pro Sekunde über rund 206 Kilometer, durch Hohlkern-Glasfaser und ohne einen einzigen Verstärker auf der Strecke.

Was im Feldtest gelang

Hinter dem Versuch stehen der Netzbetreiber China Telecom und der Glasfaserhersteller Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC). Auf einer einzelnen Wellenlänge übertrugen sie, wie WinFuture berichtet, 1,2 Terabit pro Sekunde; über alle Kanäle zusammen summierte sich die Strecke auf 51,3 Terabit pro Sekunde — und das über die volle Distanz von 206 Kilometern, ohne dass das Signal unterwegs aufgefrischt werden musste. Eine dynamische Wellenlängen-Steuerung passt die Datenraten an die jeweiligen Bedingungen an. Dieselben Eckdaten — 51,3 Terabit über die Strecke, keine Zwischenverstärker — nennt auch Tom’s Hardware. Entscheidend ist dabei weniger die nackte Zahl als der Rahmen: Der Rekord fiel nicht im Labor, sondern unter realen Betriebsbedingungen.

Warum Luft besser leitet als Glas

Herkömmliche Glasfasern führen das Licht durch einen massiven Glaskern. Hohlkernfasern lassen es überwiegend durch Luft laufen, eingefasst von einer fein strukturierten Glashülle. Der Unterschied klingt klein, hat aber zwei handfeste Folgen: Licht bewegt sich in Luft schneller als in Glas, was die Signallaufzeit — also die Latenz — senkt; und der Luftkern lässt sich verlustärmer über weite Strecken betreiben, weshalb hier 206 Kilometer ohne Zwischenverstärker möglich waren. Für Börsenhandel, verteilte Rechenzentren und KI-Cluster, die wie ein einziger großer Rechner zusammenarbeiten sollen, ist genau diese niedrigere Latenz oft wichtiger als das letzte Gigabit Spitzenrate.

Vom Rekord zum verlegten Netz ist es weit

Bis solche Strecken im Alltag ankommen, dürfte es dauern. Hohlkernfaser ist teuer in der Herstellung, und ein Rekord auf einer 206 Kilometer langen Forschungsstrecke ist etwas anderes als ein flächendeckend verlegtes Netz. Wer schon mal jahrelang darauf gewartet hat, dass überhaupt eine gewöhnliche Glasfaser bis ins Haus kommt, liest solche Meldungen mit einer gewissen Gelassenheit: Im Backbone zwischen den Rechenzentren wird die Technik zuerst auftauchen, lange bevor sie beim Anschluss in der Straße eine Rolle spielt. Bemerkenswert ist der Versuch trotzdem — er zeigt, dass beim altbekannten Glasfaserkabel physikalisch noch lange nicht Schluss ist.