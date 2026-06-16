Am 15. Juni 2026 hat Troy Hunt HaveIBeenPwned (HIBP) um einen neuen Datensatz erweitert: 56,3 Millionen bislang unbekannte E-Mail-Adressen und 124 Millionen Passwörter auf einen Schlag. Was hier auffällt, ist nicht die Menge. Es ist die Herkunft: Kein Unternehmensserver wurde geknackt, keine Kundendatenbank kopiert. Die Daten stammen aus sogenannten Infostealer-Logs — Protokolldateien, die Schadsoftware direkt auf den Rechnern der Betroffenen erzeugt hat.

Wie Infostealer funktionieren — und warum der Weg zur Datenpanne ein anderer ist

Bei einem klassischen Datenbankeinbruch gehen Angreifer gegen einen Dienst vor: in die Datenbank rein, Nutzertabelle kopieren, raus. Infostealer laufen genau andersrum. Die Schadsoftware — bekannte Familien sind Redline Stealer, Lumma C2 oder Vidar — landet auf einzelnen Endgeräten und liest gespeicherte Zugangsdaten aus: Browser-Passwortdatenbanken (Chrome, Edge und Firefox speichern Passwörter in lokalen SQLite-Datenbanken, die Infostealern gut bekannte Angriffsziele sind), Session-Cookies, Autofill-Felder. Was die Malware findet, packt sie in Logdateien und sendet diese an die Hintermänner.

Diese Logs werden anschließend gesammelt, gebündelt und im Darknet gehandelt. Wer am Ende in einem solchen Korpus auftaucht, muss nicht Opfer eines Einbruchs bei einem bestimmten Dienst geworden sein. Es reicht ein Drive-by-Download nach einem falsch angeklickten Werbebanner, eine infizierte Software-Kopie oder ein präparierter E-Mail-Anhang — der Abgriff läuft dann unbemerkt im Hintergrund.

Ich halte das für den unterschätzten Angriffsvektor schlechthin. In einer Steuerkanzlei oder einer kleinen Produktionsfirma, wo die Mitarbeiter-Laptops für berufliches und privates Surfen genutzt werden, sammeln sich über Jahre Hunderte gespeicherter Passwörter in Chrome an. Kommt einmal Malware rein, ist das wie ein offenes Schaufenster.

86 Prozent waren schon bekannt — die anderen 14 Prozent nicht

Von den 124 Millionen neu in HIBP aufgenommenen Passwörtern waren laut Troy Hunt bereits 86 Prozent im Bestand. Klingt beruhigend, bis man rechnet: 14 Prozent von 124 Millionen sind rund 17 Millionen Passwörter, die bisher in keiner der gängigen Leak-Datenbanken standen. Wer seinen Hash bis zum 14. Juni ohne Treffer geprüft hatte, könnte seit dem 15. Juni erstmals eine Warnung bekommen.

Dazu kommen die 56,3 Millionen E-Mail-Adressen. „Neu in HIBP“ bedeutet dabei nicht „zum ersten Mal gestohlen“ — es bedeutet „jetzt offiziell indexiert und abrufbar“. Dienste wie Firefox Monitor, Bitwarden und 1Password, die alle auf die HIBP-API aufsetzen, werden in den kommenden Tagen erste automatische Warnmeldungen an Betroffene verschicken.

Prüfen, ändern, absichern — und den Browser-Passwortmanager überdenken

Direkte Prüfung unter haveibeenpwned.com: E-Mail eingeben, Ergebnis abwarten. Einzelne Passwörter lassen sich separat über Pwned Passwords prüfen — das Verfahren nutzt k-Anonymity, der vollständige Hash geht dabei nie an den Server. Bei einem Treffer: betroffenes Passwort sofort wechseln, und zwar überall, wo es in Gebrauch ist. Passwort-Wiederholung ist das eigentliche Kernproblem hinter Credential-Leaks. Zweiter Schritt: Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, sofern noch nicht geschehen.

Der dritte Punkt ist der, den die wenigsten hören wollen: Browser-integrierte Passwortmanager (Chrome Password Manager, Edge Wallet, Firefox Lockwise) sind genau das, worauf Infostealer primär abzielen. Die lokalen Passwort-Datenbanken dieser Speicher sind bekannte Angriffsziele — und gut dokumentiert in den einschlägigen Malware-Anleitungen. Ein dedizierter Passwort-Manager wie Bitwarden — Open Source, kostenlos in der Basisversion — arbeitet mit einer eigenen, durchgehend gehärteten Verschlüsselung und ist nicht auf demselben Vertrauenslevel wie der Browser selbst angesiedelt.

Infostealer-Kampagnen sind seit Anfang der 2020er kontinuierlich gewachsen, und die in Umlauf gebrachten Logmengen steigen. Der am 15. Juni in HIBP eingespeiste Datensatz ist bislang der größte seiner Art in einem einzelnen Schub — vermutlich aber nicht der letzte. Wer die Passwort-Hygiene jetzt wieder aufschiebt, darf sich beim nächsten Mal nicht wundern.