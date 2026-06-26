City 17 lädt diesmal nicht aus dem Steam-Ordner, sondern direkt im Browser-Tab. Ein Schüler mit dem Kürzel slqnt hat Half-Life 2 so weit umgebaut, dass Valves Shooter von 2004 ohne Installation und ohne Steam-Kauf losläuft — Adresse aufrufen, kurz warten, „New Game“ klicken. Technisch beachtlich. Rechtlich eine andere Geschichte.

Drei Monate, ein Schüler, kein Installer

Hinter dem Port steht nach eigenen Angaben ein Entwickler im Schulalter mit rund fünf Jahren Programmiererfahrung, der etwa drei Monate daran gesessen hat — mit Unterstützung einiger anderer Bastler. Der Kniff: Der ursprünglich in C++ geschriebene Spielcode wird per WebAssembly in den Browser gebracht, die Grafik läuft über WebGL 2. Unter hl2.slqnt.dev lädt das Spiel die nötigen Dateien nach und startet direkt in City 17 oder Ravenholm.

Und es läuft erstaunlich rund. Laut Entwickler meldet die Konsole mit dem Befehl „cl_showfps 1″ über 100 Bilder pro Sekunde — für eine Engine, die hier nicht als natives Windows-Programm, sondern in der Browser-Sandbox arbeitet, ist das ordentlich. In manchen Fällen springt das Spiel sogar im Smartphone-Browser an, dann allerdings nur mit angeschlossener Tastatur oder einem Gamepad; die Bildschirmsteuerung bleibt dürftig.

Bild: Valve

Wo der Browser-Port noch ruckelt

Geschenkt ist die Sache nicht. Lädt das Spiel im Hintergrund einen neuen Map-Abschnitt nach, gibt es Hänger — die Bandbreite limitiert. Auffälliger sind die Gesichter: Mimik und Augen-Texturen fehlen, an ihrer Stelle sitzen flächige „Head-Sprites“, die den Figuren einen leicht unheimlichen Ausdruck verpassen. Der Entwickler führt das auf Kompatibilitätsprobleme des Compilers zurück, die sonst Leistung kosten oder Abstürze provozieren.

Wirklich neu ist die Idee nicht — alte Spiele im Browser lebendig zu halten, ist ein eigenes Hobby-Genre, von Flash-Relikten über DOS-Emulatoren bis zu den id-Software-Engines, die vor 30 Jahren GPUs und Esport mit angeschoben haben. Der Sprung hier ist trotzdem bemerkenswert: nicht ein betagter 2D-Titel, sondern ein vollwertiges 3D-Spiel samt Physik. Ich habe in den 2000ern genug Nachmittage damit verbracht, Spiele auf Hardware zum Laufen zu prügeln, für die sie nie gedacht waren — dass das heute ein Browser-Tab nebenbei erledigt, hätte ich vor zehn Jahren nicht erwartet.

Cool gebaut — und rechtlich auf dünnem Eis

Der Haken steckt im Kleingedruckten: Das Ganze ist inoffiziell. Anders als manch früheres Browser-Experiment fragt der Port keinen Eigentumsnachweis ab, sondern liefert das komplette Spiel aus — ohne Genehmigung von Valve. Vergleichbare Projekte wie eine Browser-Fassung von GTA Vice City verschwanden genau aus diesem Grund wieder. Ob Valve einschreitet, ist offen; das Studio gilt als vergleichsweise nachsichtig gegenüber Fan-Arbeiten, hat aber jedes Recht, den Stecker zu ziehen.

Meine Wette: Solange das Projekt klein bleibt und niemandem den Steam-Verkauf vermiest — Half-Life 2 wandert ohnehin regelmäßig für ein paar Euro über die digitale Ladentheke —, lässt Valve es vermutlich laufen. Beeindruckend bleibt es so oder so. Ein einzelner Schüler hievt ein komplettes 3D-Spiel samt Physik in den Browser-Tab, mit Werkzeugen, die jedem offenstehen — und führt nebenbei vor, wie weit Browser als Spiele-Plattform inzwischen sind.