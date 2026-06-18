Lange war nur das Erscheinungsdatum sicher, jetzt steht auch der Vorbestell-Termin: Ab dem 25. Juni 2026 lässt sich Grand Theft Auto VI vorbestellen. Rockstar Games hat das am 18. Juni zusammen mit dem offiziellen Cover bekanntgegeben — nachdem Publisher Take-Two den Release am 19. November bereits im Mai bekräftigt hatte. Was in der Ankündigung fehlt, ist ausgerechnet die Zahl, auf die viele warten: der Preis.

Termin, Plattformen und ein Cover mit Alligator

Der Vorverkauf beginnt am 25. Juni über den PlayStation Store, den Microsoft Store und ausgewählte Händler. Veröffentlicht wird das Spiel am 19. November 2026 für PlayStation 5 (samt PS5 Pro) und Xbox Series X|S. Eine PC-Fassung hat weiterhin kein Datum — wer Rockstars Veröffentlichungshistorie kennt, kalkuliert hier ohnehin mit einem Nachzügler, der erst Monate später kommt.

Das Cover selbst hält sich an die Serientradition: Die beiden Hauptfiguren Jason und Lucia stehen im Zentrum, drumherum gruppieren sich Helikopter, ein gelber Sportwagen und ein Alligator. Schauplatz ist der fiktive Bundesstaat Leonida mit der Rückkehr nach Vice City, dem Florida-Pendant der Reihe. Für die Enthüllung des Standbilds hat Rockstar eigens einen kurzen Trailer produziert — ein Aufwand, den sich sonst kaum ein Studio für ein Cover leistet, der aber zeigt, welche Erwartungslast auf diesem Titel liegt.

Kein Preis — und das ist kein Zufall

Eine offizielle Preisangabe gibt es nicht, und Rockstar lässt sich diesen Punkt bewusst bis zum Vorbestellstart offen. Realistisch ist der inzwischen etablierte Vollpreis von 79,99 Euro, den Sony und Microsoft bei großen Eigenproduktionen aufrufen. Zur Einordnung: GTA V kam 2013 noch für rund 60 Euro auf den Markt; der Sprung auf 70 bis 80 Euro hat sich erst in den vergangenen zwei Jahren durchgesetzt. Mich überrascht das wenig — bei einem Titel, der praktisch konkurrenzlos ist, testet die Branche aus, wie weit sich die obere Preisgrenze schieben lässt. Welche Editionen, Boni und Unterschiede zwischen digitaler und physischer Fassung dazukommen, will Rockstar erst zum 25. Juni nennen.

Vorsicht bei dubiosen „Vorbestell“-Seiten

Rockstar warnt in der Ankündigung ausdrücklich vor Websites, die schon jetzt Anzahlungen für GTA 6 kassieren wollen. Das ist mehr als eine Pflichtfloskel: Rund um jeden großen Launch tauchen Fake-Shops auf, die mit angeblichen Vorbesteller-Boni oder vergünstigten Keys locken und am Ende nur Zahlungsdaten abgreifen. Die einzig sicheren Wege bleiben die offiziellen Stores von Sony und Microsoft sowie etablierte Händler. Wer auf eine Mail mit „Jetzt sichern“-Link klickt, statt selbst in den Store zu gehen, macht genau das, worauf es die Betrüger anlegen — eine Vorsicht, die hier ausnahmsweise nicht nur für Firmennetze gilt, sondern für jeden im Wohnzimmer.

Bis zum 25. Juni bleibt es bei der gewohnten Rockstar-Dramaturgie: ein Cover, ein Termin, ein Trailer — und genau so viel offengelassen, dass die nächste Meldung schon vorprogrammiert ist. Der eigentliche Test kommt erst mit der Preisliste. Spätestens dann zeigt sich, ob 80 Euro für die meisten noch eine Selbstverständlichkeit sind oder doch eine Schmerzgrenze.