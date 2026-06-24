Vor einer Woche zeigte Rockstar das offizielle Cover von Grand Theft Auto VI und ließ ausgerechnet die Zahl weg, auf die alle warteten — den Preis. Jetzt ist die Lücke gefüllt. Die Standard Edition kostet 79,99 US-Dollar, die Ultimate Edition 99,99 Dollar. Vorbestellungen starten am 25. Juni um Mitternacht Ortszeit, in Deutschland also in der Nacht zum 26. Juni.

Zwei Editionen, zwanzig Dollar Abstand

Für 79,99 Dollar bekommt man das Spiel, mehr nicht. Die Ultimate Edition legt 20 Dollar drauf und packt eine Sammlung von Boni in die Geschichte von Jason und Lucia: zusätzliche Fahrzeuge, personalisierte Waffen, exklusive Kleidung und Tattoos sowie zwei Ultimate-eigene Läden. Inhalte, die ins Spiel eingewoben sind und nicht als separates DLC-Paket nachgereicht werden — das immerhin unterscheidet die teure Variante vom üblichen Season-Pass-Modell.

Wer vor dem 20. November bestellt, bekommt unabhängig von der Edition den „Vintage Vice City Pack“ obendrauf: ein ’55er Vapid Stanier, eine Garage am Ocean Beach und Vintage-Outfits für die beiden Hauptfiguren. Bei digitalen Vorbestellungen liegt zusätzlich ein Gratis-Monat GTA+ bei. Klingt nach viel, ist aber der Standard, mit dem Publisher die frühe Bindung belohnen — und nebenbei die Verkaufszahlen vor dem Launch nach oben treiben.

Beim Euro-Preis bleibt Rockstar noch stumm

Bestätigt sind bislang nur die Dollar-Preise; einen offiziellen Euro-Betrag nennt Rockstar weiterhin nicht. Die 79,99-Dollar-Marke ist kein Ausreißer, sondern die Linie, auf die sich die Branche seit gut einem Jahr eingependelt hat — von den Sport-Titeln bis zu den großen Shootern. Ich gehe davon aus, dass am Ende 79,99 Euro für die Standard- und 89,99 oder 99,99 Euro für die Ultimate Edition auf der Rechnung stehen; die deutschen Preise lagen bei solchen Titeln zuletzt regelmäßig auf oder leicht über dem Dollar-Wert. Eine Garantie ist das nicht — bis die Store-Seiten am 25. Juni live gehen, ist der Euro-Preis Spekulation.

Die Disc kommt, das Spiel ist nicht drauf

Eine physische Fassung erscheint am 12. November, eine Woche vor dem digitalen Release am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. In der Box liegt allerdings nur ein Download-Code — die Disc ist Verpackung, kein Datenträger (wer sich GTA 6 als Sammlerstück ins Regal stellen will, kauft im Grunde eine schön bedruckte Gutschein-Hülle). Der Vorab-Download startet ebenfalls am 12. November, damit am Stichtag nicht das halbe Land gleichzeitig 100 Gigabyte aus dem Netz zieht.

Bleibt die eine Frage, die Rockstar weiter offenlässt: der PC. Die Konsolen-Termine stehen, eine PC-Version hat bis heute kein Datum. Für ein Spiel dieser Größenordnung ist das eine bemerkenswerte Leerstelle — und für PC-Spieler die unangenehmste Zahl von allen, nämlich keine.