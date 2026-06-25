Künstliche Intelligenz soll Code schreiben, Mails zusammenfassen, Diagnosen stützen — so das Verkaufsversprechen der Branche. Bei Grok sieht die Realität laut einem neuen Bericht anders aus: Der größte Teil dessen, was Elon Musks Chatbot tatsächlich produziert, ist nicht jugendfrei.

Was die Zahlen sagen — und woher sie kommen

Wie das KI-Magazin The Decoder unter Berufung auf den US-Branchendienst The Information berichtet, schätzen zwei ehemalige xAI-Mitarbeiter, dass weit mehr als die Hälfte des gesamten Grok-Traffics auf pornografische Bilder, Videos, Rollenspiel-Chats und andere nicht jugendfreie Inhalte entfällt. Zur Einordnung der Größenordnung: Allein im ersten Quartal 2026 soll Grok monatlich rund zehn Milliarden Bilder und zwei Milliarden Videos erzeugt haben.

Diese Angaben sind Schätzungen aus zweiter Hand — anonyme Ex-Mitarbeiter, keine offiziellen Nutzungszahlen von xAI. Belastbar belegt ist die genaue Quote also nicht. Bemerkenswert bleibt sie trotzdem, zumal dem Bericht zufolge sogar Groks fürs Programmieren gedachtes Modell regelmäßig für solche Anfragen herhalten muss (was einiges über die Prioritäten eines Teils der Nutzerschaft verrät).

Die Lücke, die die anderen offen lassen

Der eigentliche Punkt ist nicht die Zahl, sondern die Absicht dahinter. xAI baut die Bild- und Videoerzeugung gezielt aus und besetzt damit eine Nische, die die Konkurrenz bewusst meidet: OpenAI hat eigene Erotik-Pläne wieder verschoben, Anthropic und Google verbieten solche Inhalte schlicht. Wo andere eine rote Linie ziehen, sieht Musks KI offenbar einen Wachstumshebel.

Wer wie ich lang genug dabei ist, kennt das Muster: Adult-Content war im Netz schon immer ein stiller Wachstumsmotor — von den frühen Foren über die Durchsetzung von Video-Codecs bis zu den ersten funktionierenden Online-Bezahlsystemen. Neu ist nur, dass ein milliardenschwerer KI-Konzern das so unverhohlen zur Strategie macht, statt es als unerwünschten Nebeneffekt zu behandeln. Engagement schlägt Markensicherheit — eine Rechnung, die kurzfristig aufgeht und langfristig teuer werden kann.

Der Preis: Deepfakes, Behörden, Abgänge

Diese Offenheit hat xAI schon einmal teuer zu stehen kommen können. Anfang 2026 überschwemmten Nutzer die Plattform X mit sexualisierten KI-Bildern realer Menschen — dokumentiert wurden binnen elf Tagen rund drei Millionen solcher Generierungen, darunter etwa 23.000 von Minderjährigen. Das Unternehmen zögerte mit Gegenmaßnahmen, bis Behörden Druck machten: Die Generalstaatsanwältinnen von New York und Kalifornien forderten Konsequenzen beziehungsweise leiteten Ermittlungen ein.

Intern hinterließ die Episode Spuren. Sie soll zu erheblicher Frustration geführt und letztlich zum Abgang sämtlicher Mitgründer von xAI beigetragen haben — ein Haus, das auch zuvor schon mit dem Umgang seiner eigenen Sicherheitsleute auffiel.

Ein Geschäftsmodell, das überwiegend von dem lebt, was Aufsichtsbehörden umkreisen und kein markenbewusster Werbekunde neben sich sehen will, steht auf wackligem Fundament. Solange Grok kostenlos Reichweite über X bezieht, mag das tragen. Den seriösen KI-Markt, in dem OpenAI und Google das Geld verdienen wollen, gewinnt man so nicht.