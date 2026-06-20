Ein einziger ungeschützter Aufruf genügt — und die Seite reicht ihre kompletten Mail-Zugangsdaten an jeden weiter, der danach fragt. Genau das passiert seit Wochen mit dem WordPress-Plugin Gravity SMTP, das auf rund 100.000 Seiten läuft. Allein am 7. Juni zählte die Sicherheitsfirma Wordfence über vier Millionen Angriffsversuche auf die Lücke, wie BleepingComputer berichtet. Der Patch liegt seit März bereit. Wer das Plugin einsetzt und nicht aktualisiert hat, sollte das jetzt nachholen — und anschließend seine Schlüssel tauschen.

Ein REST-Endpunkt ohne Türsteher

Gravity SMTP, entwickelt von den Machern der bekannten Gravity Forms, leitet den E-Mail-Versand von WordPress über externe Dienste wie Amazon SES, Google, Mailjet, Zoho oder Resend. Die Schwachstelle mit der Kennung CVE-2026-4020 steckt in einem REST-Endpunkt: /wp-json/gravitysmtp/v1/tests/mock-data . Dessen Berechtigungsprüfung — im Code die permission_callback — gibt schlicht immer true zurück. Heißt: Jeder unangemeldete Besucher kann den Endpunkt abrufen und bekommt einen vollständigen JSON-Systembericht zurück.

In diesem Bericht steht deutlich mehr, als gut ist. API-Schlüssel und OAuth-Token für die angebundenen Mail-Dienste, dazu die WordPress-Konfiguration mit Plugins, Themes und Versionsnummern, PHP- und Server-Umgebung sowie Details zur Datenbank samt Tabellennamen. Ein Angreifer muss nichts erraten und nichts knacken — die Seite legt ihr Innenleben freiwillig offen. Die Einstufung der Schwere fällt je nach Datenbank unterschiedlich aus: mal mittelschwer mit CVSS 5,3, mal 7,5. Für die Praxis ist die Zahl zweitrangig.

Warum geklaute Mail-Schlüssel teurer werden als ein gekapertes Backend

Ich habe schon mehr als eine kompromittierte WordPress-Installation aufgeräumt, und das ungute Gefühl ist jedes Mal dasselbe: Man weiß nie genau, was in der Zeit zwischen Einbruch und Entdeckung alles abgeflossen ist. Bei einer reinen Backend-Übernahme setzt man die Seite im Zweifel neu auf, und gut. Bei abgegriffenen Mail-Zugangsdaten reicht das nicht. Wer die SES- oder Mailjet-Schlüssel einer Seite hat, verschickt darüber Mails, als wäre er der Betreiber — Spam, Phishing, im schlimmsten Fall eine Rechnung über zehntausende versendete Nachrichten beim Cloud-Anbieter. Die Versand-Reputation der eigenen Domain ist hinterher dahin, und das merkt man wochenlang an Mails, die plötzlich im Spam-Ordner der Empfänger landen.

Das ist der Unterschied zu den Plugin-Lücken der vergangenen Wochen. Als Anfang Juni die Lücke in Everest Forms Pro die Runde machte, ging es um Codeausführung und untergeschobene Admin-Konten — übel, aber lokal reparierbar. Eine geleakte Sammlung von Zugangsdaten ist das nicht: Die Schlüssel sind draußen, sobald sie einmal abgefragt wurden.

Update einspielen — und danach die Schlüssel wegwerfen

Der Fix steckt in Version 2.1.5, draußen seit dem 17. März; alles bis 2.1.4 ist verwundbar. Das Update ist der erste Schritt, aber eben nur der erste. Denn ein Patch macht eine einmal preisgegebene Schlüsselsammlung nicht ungültig — wer das Plugin über Wochen ungepatcht betrieben hat, muss davon ausgehen, dass die Daten abgefragt wurden.

Gravity SMTP auf Version 2.1.5 oder neuer aktualisieren.

Bei allen angebundenen Mail-Diensten (Amazon SES, Google, Mailjet, Zoho, Resend) die API-Schlüssel und OAuth-Token neu erzeugen und die alten widerrufen.

Die Server-Logs auf Aufrufe von /wp-json/gravitysmtp/v1/tests/mock-data prüfen — Wordfence nennt als Erkennungsmerkmal Anfragen an diese URL mit dem Parameter ?page=gravitysmtp-settings .

Die stillen Helfer sind das Einfallstor

Auffällig ist nicht die Lücke selbst — eine vergessene Berechtigungsprüfung ist ein Klassiker, den es in jeder Codebasis gibt. Auffällig ist der Abstand zwischen Patch und Realität: Drei Monate nach dem Fix prügeln immer noch Millionen Anfragen pro Tag auf den Endpunkt ein, weil genug Seiten nie aktualisiert wurden. SMTP-Plugins gehören zu der Sorte Software, die man einmal einrichtet und dann nie wieder ansieht — sie tun ja klaglos ihren Dienst. Genau diese stillen Helfer sind das unterschätzte Einfallstor, nicht die große Sicherheits-Suite, die ohnehin jeder im Blick hat. Ein Plugin, das die Schlüssel zum kompletten Mailversand verwaltet, verdient dieselbe Aufmerksamkeit wie das Backend selbst.