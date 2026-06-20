Das erste Quartal eines Jahres ist im Grafikkarten-Geschäft traditionell das schwächste — nach dem Weihnachtsverkauf bricht die Nachfrage ein. 2026 ist das anders: Mit 11,82 Millionen ausgelieferten Desktop-Steckkarten liegt der Markt nur 0,6 Prozent unter dem Vorquartal, wo sonst ein Minus von rund zwölf Prozent normal wäre. Eine kleine Überraschung. Die eigentliche Geschichte steht aber in der Aufteilung — und die ist so einseitig wie selten.

Ein ungewöhnlich ruhiges Quartal

Die Zahlen stammen von Jon Peddie Research, der seit Jahrzehnten den GPU-Markt vermisst. Erfasst werden hier nur die diskreten Steckkarten (Add-in Boards) für Desktop-PCs, nicht die in Prozessoren integrierten Grafikeinheiten. Dass das Minus mit 0,6 Prozent so klein ausfällt, liegt auch an der gestiegenen Anbindungsrate: Auf 76 Prozent der ausgelieferten Desktop-Systeme kommt inzwischen eine eigene Grafikkarte. Wer einen Desktop kauft, will offenbar häufiger als zuletzt eine dedizierte GPU dazu.

Neun von zehn Karten tragen ein grünes Logo

Nvidia hält rund 90 Prozent des Marktes. AMD folgt mit etwa 8 Prozent, Intel kommt auf magere 1 Prozent. Bewegung gibt es kaum, und die wenige geht in die falsche Richtung für AMD: Nvidia hat zwar gut einen Prozentpunkt abgegeben — der landete aber überwiegend bei Intel, nicht beim eigentlichen Verfolger. AMD tritt seit Quartalen auf der Stelle, Intels Arc-Sparte sammelt langsam Krümel ein. Von einem Dreikampf zu reden, wäre geschönt; es ist ein Anbieter und zwei Statisten.

Wer regelmäßig Rechner zusammenbaut, merkt diese Schieflage an der Preisliste. Ich stelle für Bekannte und im kleinen Rahmen immer wieder PCs zusammen, und bei der Grafikkarte läuft es fast jedes Mal auf eine GeForce hinaus — nicht aus Markentreue, sondern weil die AMD-Alternative in der jeweiligen Preisklasse entweder fehlt, schlechter lieferbar ist oder bei Features wie Upscaling und Raytracing hinterherhängt. Ein Markt ohne ernsthaften zweiten Anbieter ist genau das, was man als Käufer nicht will.

Was eine 90-Prozent-Dominanz für Käufer bedeutet

Eine Marktmacht in dieser Größenordnung ist für niemanden außer Nvidia gesund. Wo der Wettbewerb fehlt, fehlt der Preisdruck — und das in einer Phase, in der der KI-Boom den Speicher ohnehin verteuert und Hersteller sogar fünf Jahre alte Modelle wie die RTX 3060 neu auflegen, weil für die Einstiegsklasse kein günstiger GDDR6 mehr übrig bleibt. Nvidia verdient sein eigentliches Geld längst mit KI-Beschleunigern fürs Rechenzentrum; die Gaming-Grafikkarte ist zum Nebenschauplatz geworden, auf dem die Konkurrenz trotzdem nicht aufschließt.

Mein Eindruck nach Jahren mit diesem Markt: Eine echte Trendwende sehe ich nicht, solange AMD bei jeder Generation knapp dahinter landet statt klar davor. Intel hätte die längeren finanziellen Reserven, um sich über mehrere verlustreiche Jahre in den Markt zu kämpfen — aber ein Prozent Anteil zeigt, wie weit der Weg noch ist. Für Käufer heißt das auf absehbare Zeit: Man kauft in einem Markt, in dem einer die Preise macht und die anderen sie bestätigen.