Dass über der Ostsee und dem Baltikum reihenweise Flugzeuge und Schiffe ihr Satellitensignal verlieren, ist seit Jahren bekannt – die Schuld bekamen bislang Störsender am Boden, rund um Kaliningrad. Eine neue Untersuchung dreht dieses Bild um: Ein wesentlicher Teil der GPS-Störung in Europa kommt demnach nicht aus einem Lkw-Container, sondern aus dem Orbit. Und der Sender ist identifiziert.

Was die Studie zeigt

Die Analyse stammt von einer Forschergruppe um den GPS-Experten Todd Humphreys von der University of Texas; sie liegt zunächst als Preprint vor und wurde beim Fachjournal NAVIGATION eingereicht, ist also noch nicht begutachtet. Ausgewertet wurden Empfängerdaten von 2019 bis April 2026. Das Muster ist eindeutig: An rund 75 Tagen brachen die Signalstärken von GPS, dem europäischen Galileo und dem chinesischen Beidou gleichzeitig ein – und zwar auf einer Fläche von Spanien über Polen bis nach Grönland und Kanada. Wie Humphreys gegenüber GPS World erklärt, kann kein Sender am Boden oder in einem Flugzeug eine solche Ausdehnung physikalisch erzeugen. Bleibt das Weltall.

Als Quelle benennt das Team den Satelliten Kosmos 2546, gestartet im Mai 2020, Teil eines sechs Satelliten umfassenden russischen Frühwarnsystems zur Erkennung von Raketenstarts. Auffällig ist auch das Timing: Die Störungen häufen sich während der europäischen Geschäftszeiten an Dienstagen, Mittwochen und Donnerstagen – kein Zufallsrauschen, sondern ein wiederkehrendes Programm.

Absicht oder Probelauf?

Technisch sind die einzelnen Aussetzer kurz, meist unter zehn Sekunden. Entscheidend ist, wo sie liegen: Die Signale sind den Navigationsfrequenzen bewusst dicht benachbart, aber leicht versetzt. Humphreys liest das als Test – Russland erprobe die Fähigkeit, ohne sie voll auszuspielen. Bricht ein ernster Konflikt aus, ließe sich der Sender direkt auf das GPS-Band stellen. Eine offizielle Bestätigung aus Moskau gibt es nicht, und ob die bisherigen Störungen gezielt Europa treffen sollten oder Nebenwirkung eines Tests sind, bleibt offen.

Warum das mehr ist als ein Navi-Problem

Wer bei GPS nur an das Kartenbild im Auto denkt, unterschätzt die Sache. GNSS-Signale liefern auch die hochpräzise Zeit, an der Mobilfunkzellen, Stromnetze und Rechenzentren ihre Takte ausrichten. In meinem eigenen Umfeld hängt mehr an dieser unsichtbaren Zeitquelle, als den meisten bewusst ist – fällt sie großflächig aus, wackelt nicht nur das Navigationsgerät, sondern auch Infrastruktur, die niemand auf der Rechnung hat. Dass Militärs längst an GPS-freier Navigation arbeiten, kommt nicht von ungefähr.

Mich beunruhigt an dem Befund weniger der einzelne Satellit als die Verschiebung der Bühne. Bodengestützte Störsender lassen sich orten, einkreisen, im Ernstfall ausschalten. Ein Sender in mehreren Tausend Kilometern Höhe steht außerhalb dieser Reichweite – und Europa hat dem bislang wenig entgegenzusetzen. Bodengebundene Backup-Systeme wie eLoran sind seit Jahren im Gespräch und kaum irgendwo umgesetzt. Solange das so bleibt, ist jede Karte mit dem blauen Punkt eine Wette darauf, dass gerade niemand stört.