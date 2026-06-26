Google macht den Verlagen ein Angebot, das eher nach einem Ultimatum klingt. Wer Teil des neuen KI-Programms für Google News werden will, soll dem Konzern weitreichende Rechte an den eigenen Inhalten einräumen — und wer nicht mitzieht, verliert die Zahlung, die er heute noch für seine Artikel bekommt. So berichtet es das Branchenmedium The Information.

Worauf sich die Verlage einlassen sollen

Das Pilotprogramm hat Google im Dezember 2025 angekündigt, jetzt wird es ausgeweitet. Teilnehmende Häuser bekommen KI-generierte Artikel-Übersichten auf ihren Google-News-Seiten, dazu experimentiert Google mit Audio-Briefings, die das Gemini-Modell erzeugt. Der Haken steckt im Kleingedruckten: Die Teilnahme ist laut Bericht an breite Nutzungsrechte gekoppelt — bis hin zur Erlaubnis, die Inhalte fürs Training von Googles KI-Modellen zu verwenden.

Bezahlt wird dafür nichts extra. Die Verlage erhalten dieselbe jährliche Pauschale wie bisher, der zusätzliche Anspruch aufs KI-Training kommt obendrauf, ohne Aufpreis. Mit dabei sind den Berichten zufolge große Namen — Der Spiegel, The Guardian, die Washington Post, El País, die Times of India.

Der eigentliche Hebel heißt Showcase

Dass viele Verlage trotzdem unterschreiben dürften, liegt an der Konstruktion. Google koppelt das neue Programm an Google News Showcase — jenes ältere Lizenzmodell, über das Verlage seit Jahren eine feste Jahreszahlung für kuratierte Inhalte bekommen. Wer beim neuen KI-Programm nicht mitmacht, soll diese Zahlung verlieren: Google will Showcase nach eigener Aussage auslaufen lassen. Aus einem freiwilligen Angebot wird so ein Entweder-oder.

Ich betreibe selbst einen Blog, dessen Texte bei Google im Index stehen, und kenne das mulmige Gefühl dieser Abhängigkeit aus der kleinen Variante: Wenn eine einzige Plattform darüber entscheidet, ob die eigenen Inhalte gefunden werden, verhandelt man nicht auf Augenhöhe. Für ein Nachrichtenhaus, dessen Reichweite zu großen Teilen über Google läuft, ist dieser Hebel ungleich größer.

Erst der Traffic, dann die Rechte

Das Timing ist das Brisante. Googles KI-Übersichten in der Suche — die AI Overviews — beantworten viele Fragen direkt auf der Ergebnisseite, sodass die Nutzer gar nicht mehr zur Quelle klicken. Eine Reuters-Auswertung von Juni zeigte, dass nur ein Bruchteil der KI-Nachrichtennutzer die Originalseite überhaupt noch aufruft. Google entzieht den Verlagen also erst über die eigene KI den Traffic — und bittet sie im nächsten Schritt, dieselben Inhalte auch noch fürs KI-Training freizugeben. Für kein zusätzliches Geld.

Eine Partnerschaft auf Augenhöhe sieht anders aus. Wer den Verlagen erst die Leser abgräbt und ihnen dann die Trainingsrechte zur Bedingung für die ohnehin schon gezahlte Gebühr macht, betreibt keine Medienförderung, sondern sichert sich Rohstoff zum Nulltarif. Dass ausgerechnet die großen Häuser mitziehen, zeigt vor allem eines: Eine echte Alternative zu Googles Reichweite haben sie nicht.