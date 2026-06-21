Jahrelang waren Googles Tensor Processing Units eine Sache fürs eigene Haus: gebaut, um Suche, YouTube und die Gemini-Modelle billiger zu rechnen, kaum für Außenstehende zu mieten. Damit ist Schluss. Google verkauft seine KI-Beschleuniger jetzt offensiv als Alternative zu Nvidia – und bedient sich dabei ausgerechnet bei Nvidias eigenem Erfolgsrezept.

Chips, Cloud, Kapital – Nvidias eigenes Rezept

Der sichtbarste Hebel ist eine Partnerschaft mit dem Finanzinvestor Blackstone. Der schießt fünf Milliarden Dollar Eigenkapital in eine neue TPU-Cloud-Plattform, die 2027 starten und zunächst 500 Megawatt Rechenzentrumsleistung bereitstellen soll. Google liefert die Chips, die Software und die Betriebsdienste; Blackstone bringt das Geld und das Know-how im Bau und Betrieb großer Rechenzentren mit. Dazu kommen ein Fertigungs- und Design-Partner in Broadcom und Cloud-Anbieter wie FluidStack, die Tausende von Google TPUs weitervermieten.

Das Muster dahinter ist kein Zufall. Eigene Chips, eine eigene Cloud-Schicht darüber und ein Finanzierungsmodell, das den Kapazitätsausbau vorstreckt – genau diese Verzahnung hat Nvidia in den vergangenen drei Jahren zum wertvollsten Konzern der Welt gemacht. Google baut sie nun nach, nur mit TPUs statt GPUs.

Anthropic als Kronzeuge

Damit das Angebot glaubwürdig wird, braucht es einen großen Referenzkunden – und den hat Google gefunden. Anthropic, Hersteller der Claude-Modelle, will künftige Generationen auf Googles TPUs entwickeln und betreiben; die Rede ist von Kapazitäten im Gigawatt-Bereich, die ab 2027 hochgefahren werden. Für Google ist das der Beweis, dass die eigenen Chips nicht nur intern, sondern auch für das Training und den Betrieb fremder Spitzenmodelle taugen.

Der Haken: Anthropic kauft weiter parallel auch bei Nvidia und Amazons Trainium ein. Niemand legt sein KI-Geschäft auf eine einzige Chip-Architektur – schon gar nicht in einer Phase, in der Beschleuniger das knappste Gut der Branche sind.

Was Nvidia (noch) schützt

Bei aller Bewegung bleibt Nvidias eigentlicher Burggraben unangetastet: die Software. CUDA ist seit anderthalb Jahrzehnten der De-facto-Standard, auf den hin Frameworks, Bibliotheken und ganze Forschungsabteilungen optimiert sind. Wer im Maschinenraum schon einmal eine eingefahrene Plattform abgelöst hat, weiß – und ich habe das oft genug gesehen –, dass nicht die Hardware das Problem ist, sondern alles, was sich über Jahre darum herum angesammelt hat. Eine TPU mag pro Watt günstiger rechnen; wenn der Software-Stack erst portiert werden muss, frisst das jeden Preisvorteil schnell wieder auf.

Dazu kommt die schiere Marktmacht. Bei den diskreten Grafikkarten kommen rund neun von zehn von Nvidia, und im weit lukrativeren Geschäft mit KI-Beschleunigern fürs Rechenzentrum verdient der Konzern das eigentliche Geld. Gegen diese installierte Basis anzukommen, ist eine Aufgabe für Jahre, nicht für ein Geschäftsjahr.

Mich macht vor allem das Finanzierungskarussell stutzig. Nvidia investiert in OpenAI, OpenAI kauft Nvidia-Chips; jetzt steckt ein Finanzinvestor Milliarden in eine Google-Plattform, deren Kapazität ein KI-Labor abnimmt, an dem dieselben Geldgeber beteiligt sind. Das treibt die Auslastung der Fabriken, verschiebt aber die Frage, wer am Ende mit echten Erträgen für all das aufkommt. Solange das offen bleibt, ist Googles Offensive vor allem eines: der Beweis, dass der teuerste Markt der Tech-Branche endlich wieder mehr als einen ernsthaften Anbieter verträgt.