Wer mit dem Handy schnell etwas fotografiert, um es von Google bestimmen zu lassen, oder eine Frage in die Sprachsuche spricht, füttert seit Kurzem ganz nebenbei ein Archiv. Google speichert die dabei hochgeladenen Bilder und Audioschnipsel jetzt standardmäßig — in einem neuen Bereich namens „Search Services History“. Wer das nicht möchte, muss selbst tätig werden.

Was Google jetzt mitschneidet

Die Search Services History sammelt Medien aus gleich mehreren Such-Werkzeugen: Fotos aus Google Lens, Screenshots aus Circle to Search, Aufnahmen der Sprachsuche und des Echtzeit-Modus Search Live, dazu hochgeladene Dateien und Audio aus dem Übersetzer sowie die Song-Erkennung. Aktiv ist das standardmäßig, sofern die Aktivitätsverläufe überhaupt eingeschaltet sind.

Wozu? Google nennt zwei Zwecke: die Personalisierung der eigenen Dienste und das Training der KI-Modelle, die hinter Lens, Übersetzer und Sprachsuche stecken. Die hochgeladenen Schnappschüsse und Sprachbefehle laufen also nicht mehr nur durch die Erkennung und sind danach weg — sie werden zum Trainingsmaterial.

Vier Jahre — auch nach dem Löschen

Der unangenehme Teil steckt in der Aufbewahrung. Medien, die einmal fürs KI-Training ausgewählt wurden, behält Google bis zu vier Jahre — und zwar auch dann, wenn man die zugehörige Aktivität später löscht. Das Aufräumen im Verlauf entfernt also nicht zwingend, was schon in der Trainings-Pipeline gelandet ist. Diese Entkopplung von „Verlauf gelöscht“ und „Daten wirklich weg“ ist der Punkt, an dem aus einer Komfortfunktion eine Datenschutzfrage wird.

Ich halte mit meinem Galaxy S26 Ultra ständig die Kamera auf irgendwas — eine Pflanze, ein Bauteil, ein fremdsprachiges Schild —, einfach weil Lens schneller ist als tippen. Dass diese beiläufigen Aufnahmen nicht nur kurz durch die Bilderkennung wandern, sondern jahrelang in einem Google-Archiv liegen können, ist noch mal eine andere Hausnummer als eine getippte Suchanfrage.

So schaltest du die Speicherung ab

Abschalten lässt sich das gezielt, ohne gleich den kompletten Suchverlauf zu deaktivieren:

myactivity.google.com öffnen und den Bereich Search Services History aufrufen.

öffnen und den Bereich aufrufen. Den separaten Unterschalter „Medien speichern“ (Save media) deaktivieren — er steuert gezielt Bilder und Audio.

(Save media) deaktivieren — er steuert gezielt Bilder und Audio. Optional eine Auto-Löschregel setzen oder bereits gespeicherte Medien von Hand entfernen.

Beim Benutzen der Suchwerkzeuge blendet Google inzwischen ein Hinweis-Pop-up ein, über das man per „Einstellungen verwalten“ direkt dorthin kommt. Einen Haken hat das Abschalten: Wer die Speicherung kappt, verzichtet womöglich auf Komfort, etwa darauf, dass Gemini den Kontext früherer Suchen kennt.

Dass so eine Speicherung per Voreinstellung an ist und man sie in einem separaten, eher versteckten Unterschalter erst wieder ausknipsen muss, ist genau die Sorte Opt-out, die ich ermüdend finde. Der bequeme Standardweg ist zugleich der, der am meisten Daten abwirft — ein Zufall ist das selten.