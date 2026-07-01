Neun Jahre nach der ersten EU-Strafe holt Googles Umgang mit der eigenen Shopping-Suche den Konzern erneut ein — diesmal in Schweden. Das Patent- und Marktgericht in Stockholm hat Google am 1. Juli 2026 dazu verurteilt, dem Preisvergleicher PriceRunner rund 14,3 Milliarden schwedische Kronen zu zahlen, umgerechnet etwa 1,3 Milliarden Euro. Es ist der höchste Schadensersatz, den je ein schwedisches Gericht in einem Wettbewerbsfall zugesprochen hat.

Die eigene Suche als Türsteher

Der Vorwurf ist derselbe wie 2017 in Brüssel: Google habe über Jahre die eigene Preisvergleichs-Funktion in den Suchergebnissen nach oben gezogen und konkurrierende Dienste systematisch nach unten sortiert. Darin sah das Gericht einen Missbrauch der beherrschenden Stellung bei der Websuche — zulasten der Wettbewerber und, so die Richter ausdrücklich, am Ende auch der Verbraucher, die über schlechter auffindbare Preisvergleiche mehr bezahlten. PriceRunner, ein schwedisch-britischer Vergleichsdienst und seit 2022 Teil des Zahlungsanbieters Klarna, hatte im selben Jahr geklagt.

Wer wie ich über Jahre kleine Händler bei der Frage begleitet hat, warum ihre Produkte in der Suche kaum noch auftauchen, kennt den Effekt aus der anderen Richtung. Ganz oben der Shopping-Kasten mit Googles eigenen Treffern, darunter erst die organische Liste — und Vergleichsportale rutschten Position um Position tiefer. Dass ein Gericht das jetzt in eine konkrete Milliardensumme übersetzt, ist die eigentliche Nachricht.

Von 2,4 auf über 8 Milliarden — und am Ende 1,3

Die zugesprochene Summe ist nur ein Bruchteil dessen, was PriceRunner verlangt hatte. Aus der ursprünglichen Forderung von rund 2,4 Milliarden Euro waren bis zum Prozessauftakt Ende 2025 gut acht Milliarden geworden — die größte Zivilklage in der Geschichte Schwedens. Das Gericht kassierte den Großteil davon und setzte den Schaden auf die genannten 14,3 Milliarden Kronen fest. Klarna selbst beziffert den Betrag inklusive aufgelaufener Zinsen auf bis zu 1,97 Milliarden Dollar; wie viel davon am Ende beim Konzern ankommt, mindern ohnehin noch Prozessfinanzierer, frühere PriceRunner-Aktionäre und die Steuer.

Google bestreitet das Urteil und hat Berufung angekündigt. Man habe seit 2017 zahlreiche Änderungen an der Darstellung von Shopping-Ergebnissen vorgenommen, heißt es. Rechtskräftig ist damit nichts — der Fall dürfte durch die schwedischen Instanzen wandern. An der Börse zählte die Richtung trotzdem: Klarnas Aktie legte nach dem Spruch um rund siebeneinhalb Prozent zu.

Warum das über Schweden hinausreicht

Das Brüsseler Verfahren von 2017 endete mit einer Geldbuße von 2,4 Milliarden Euro, die der Europäische Gerichtshof 2024 endgültig bestätigte — eine Strafe an die Kasse der EU. Der schwedische Fall ist etwas anderes: Hier klagt ein geschädigtes Unternehmen auf privaten Schadensersatz und bekommt ihn zugesprochen. Genau dieser Weg war in Europa lange die Ausnahme, weil er sich kaum je gelohnt hat. Ein Urteil in dieser Größenordnung macht anderen Wettbewerbern vor, dass die Rechnung aufgehen kann.

Für Alphabet ist 1,3 Milliarden Euro gemessen am Quartalsgewinn ein überschaubarer Posten, und bis zur letzten Instanz vergehen Jahre. Die Wirkung liegt weniger im Scheck als im Signal: Wer sich als Torwächter zwischen Kunden und Anbieter stellt, kann dafür nicht nur von der Aufsicht belangt werden, sondern auch von denen, die er verdrängt hat. Ob das Googles Ranking-Logik ändert oder nur die Rückstellungen erhöht, ist die eigentlich offene Frage.