Zwölf Jahre lang galt im Play Store eine simple Regel: Wer digitale Ware verkaufte, zahlte 30 Prozent an Google und nutzte Googles Bezahlsystem — Ende der Diskussion. Diese Ära läuft am 30. Juni aus. In der EU, Großbritannien und den USA dürfen Entwickler dann eigene Bezahlwege in ihre Apps einbauen und Käufer auf die eigene Website leiten. Klingt nach einer Zäsur. Beim Blick in die neue Gebührentabelle wird daraus eher eine Neusortierung.

Was am 30. Juni in Kraft tritt

Ab dem Stichtag startet das Programm Billing Choice in den drei Regionen. Eine App darf Googles Kasse und eine alternative Bezahlung parallel anbieten — oder den Kauf komplett über einen Weblink außerhalb der App abwickeln. Den Auswahldialog dafür gestalten Entwickler selbst, müssen sich aber an Googles Design-Vorgaben halten. Weitere Märkte kommen gestaffelt dazu: Australien am 30. September, Japan und Südkorea zum Jahresende, der Rest der Welt erst im September 2027.

Die Gebührentabelle — und wer wirklich profitiert

Die alte 30-Prozent-Pauschale ist weg, ersetzt durch zwei getrennte Posten. Erstens eine Grundgebühr, die unabhängig vom Bezahlweg anfällt: zehn Prozent auf die erste Million Dollar Jahresumsatz je Entwickler, darüber 20 Prozent bei Neuinstallationen und 25 Prozent bei Bestandsnutzern. Zweitens eine zusätzliche Bezahlgebühr von fünf Prozent — aber nur, wenn der Entwickler Googles eigenes Kassensystem einsetzt. Wer extern abrechnet, spart genau diese fünf Punkte.

Ich habe für Kunden schon den Gang in die App-Stores begleitet und dabei jedes Mal mit der Plattform-Marge gerechnet — der Hebel liegt hier nicht da, wo die Überschrift ihn vermuten lässt. Fünf Prozent klingen nach viel, sind über einen externen Zahlungsdienstleister aber oft schon durch dessen eigene Gebühren wieder aufgezehrt. Der echte Gewinn steckt in der Zehn-Prozent-Stufe für die erste Million: Für die vielen kleinen Anbieter, die nie über diese Schwelle kommen, sinkt die Abgabe gegenüber früher fast auf die Hälfte. Die großen Häuser mit Millionenumsätzen zahlen über die 20- und 25-Prozent-Stufen dagegen kaum spürbar weniger als bisher.

Erzwungen, nicht geschenkt

Freiwillig kommt diese Öffnung nicht. Sie ist das Ergebnis des jahrelangen Rechtsstreits mit Epic Games, den Google Anfang des Jahres im Kern beigelegt hat — Epic hatte Googles Kontrolle über Bezahlung und Store-Zugang als Monopol angegriffen und damit über weite Strecken recht bekommen. Bemerkenswert ist das Timing: Während Google die Bezahlung lockert, zieht es an anderer Stelle die Zügel an — ab September dürfen auf zertifizierten Android-Geräten nur noch Apps verifizierter Entwickler installiert werden. Mehr Freiheit beim Kassieren, weniger beim Installieren.

Unterm Strich ein Fortschritt, aber ein dosierter. Google gibt genau so viel nach, wie der Vergleich es verlangt, und behält über die Grundgebühr die Hand an der entscheidenden Stelle. Ob Nutzer am Ende günstigere Apps sehen oder die Ersparnis schlicht zwischen Entwicklern und Zahlungsdienstleistern versickert, hängt nicht an der Gebührentabelle — sondern daran, ob überhaupt jemand die neue Wahlfreiheit nutzt.