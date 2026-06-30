Google hat am 30. Juni seine generative Bild- und Video-KI nachgeschärft. Das neue Modell Nano Banana 2 Lite erzeugt ein Bild in rund vier Sekunden zum Preis von 3,4 US-Cent, und die Video-KI Gemini Omni Flash steht jetzt auch Entwicklern offen. Beides ist ab sofort über Google AI Studio und die Gemini-API verfügbar. Interessanter als jedes einzelne Modell ist dabei, wie Google das Ganze bepreist.

Nano Banana 2 Lite: schnell, billig, gut genug

Hinter dem albernen Namen steckt das Modell gemini-3.1-flash-lite-image , das den älteren Nano-Banana-Vorgänger (Gemini 2.5 Flash Image) ablöst. Google nennt es das „bisher schnellste“ Bildmodell des Hauses — konkret sind das vier Sekunden pro Bild bei 0,034 US-Dollar für eine 1K-Auflösung. Der Superlativ bezieht sich allerdings auf Googles eigene Staffel, nicht auf einen herstellerübergreifenden Vergleich; ein unabhängiger Benchmark gegen die Konkurrenz steht aus. Als Stärken nennt Google zuverlässige Prompt-Befolgung, konsistente Figuren über mehrere Bilder hinweg und lesbaren Text im Bild — letzteres die klassische Schwachstelle generativer Bildmodelle.

Im Tagesgeschäft erzeuge ich regelmäßig Symbol- und Aufmacherbilder per KI, und da zählt selten das letzte Quäntchen Bildqualität, sondern das Verhältnis aus Tempo und Kosten. Genau dafür ist diese Lite-Variante gebaut: nicht für das eine perfekte Motiv, sondern für die hundert brauchbaren in Serie.

Bild: Google

Drei Stufen, drei Preise: Bildgenerierung wird zur Cent-Ware

Nano Banana ist jetzt eine Preisleiter: Lite für 0,034 Dollar pro Bild (Tempo), Nano Banana 2 für 0,067 Dollar (Balance) und Nano Banana Pro für 0,134 Dollar (Qualität). Vom günstigsten zum teuersten Tier vervierfacht sich der Preis — bei sinkender Geschwindigkeit und steigendem Anspruch. Google verkauft Bildgenerierung damit so, wie es Rechenzeit verkauft: gestaffelt nach Bedarf, abgerechnet pro Stück.

Das ist die eigentliche Nachricht. Der Wettbewerb verschiebt sich vom „schönsten Bild“ zum „günstigsten brauchbaren Bild pro Cent“. Wer in Masse generiert — Produktvarianten, Thumbnails, A/B-Motive —, rechnet ab jetzt in Zehntelcent und wählt das Tier nach Budget, nicht nach Geschmack. Für Endnutzer in der Gemini-App ist das egal; für jeden, der Bilderzeugung in einen Workflow einbaut, wird der Preis pro Aufruf zur Stellschraube.

Omni Flash: Video für zehn Cent die Sekunde

Parallel öffnet Google die Video-KI Gemini Omni Flash für Entwickler. Sie erzeugt und bearbeitet Clips von bis zu zehn Sekunden, lässt sich per Sprache dirigieren („mach die Kamerafahrt langsamer“) und nimmt Text, Bild und Video als Eingabe. Der Preis liegt bei 0,10 Dollar pro Sekunde 720p-Video — und damit auf dem Niveau von Googles eigenem Veo 3.1 Fast. Noch ist das Modell in einer öffentlichen Vorschau; Schwächen räumt Google selbst ein: Audio-Referenzen, das Verlängern von Szenen und die Figurenkonsistenz bei Kamerabewegungen sitzen noch nicht sauber.

Im Konsumentenbereich landet Nano Banana 2 Lite direkt in NotebookLM, das in den kommenden Wochen 60 Sekunden lange Hochformat-Videos mit Erklär-Animationen ausspielen soll. Beide Modelle markieren ihre Ausgaben per SynthID-Wasserzeichen als KI-generiert. Was bleibt, ist ein nüchterner Befund: Die Frage ist längst nicht mehr, ob eine KI ein passables Bild oder einen kurzen Clip hinbekommt, sondern was das pro Stück kostet, wenn man es tausendfach braucht. Googles Dreistufen-Menü ist die Antwort eines Anbieters, der genau das verstanden hat.