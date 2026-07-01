Wer seit dieser Woche in X, Discord oder WhatsApp ein GIF verschicken wollte, hat womöglich ins Leere gegriffen: Die vertraute Suche liefert plötzlich andere Treffer oder gar nichts mehr. Der Grund liegt tief in der Infrastruktur. Google hat zum 30. Juni die öffentliche Tenor-API abgeschaltet — jene Schnittstelle, über die ein großer Teil des Web seine GIF-Suche bezog. Für die eigenen Dienste behält der Konzern Tenor. Alle anderen müssen sich einen neuen Lieferanten suchen.

Google dreht den Hahn zu — für alle außer sich selbst

Angekündigt hatte Google den Schritt bereits am 13. Januar: Ab diesem Tag gab es keine neuen API-Schlüssel mehr, die endgültige Abschaltung für externe Apps folgte zum 30. Juni. Tenor selbst, 2018 von Google gekauft, verschwindet nicht — die GIF-Suche läuft in Gboard, Google Messages und Google Chat unverändert weiter. Nur der Zugang für fremde Anwendungen ist dicht.

Das trifft eine ansehnliche Liste: X, Discord, WhatsApp und Bluesky hatten die Tenor-Bibliothek eingebunden. Nutzer, so die nüchterne Warnung, könnten „andere Treffer sehen als früher“ oder gewohnte GIFs nicht mehr finden. Für die meisten ist das eine Randnotiz im Chat-Alltag. Für die Entwickler dahinter war es ein Feuerwehreinsatz mit Ansage — ein halbes Jahr Frist, dann ist die Quelle weg.

Das Fundament gehörte immer jemand anderem

Genau das ist der Punkt, der über die GIFs hinausweist. Eine kostenlose, bequeme Fremd-Schnittstelle ist verlockend — man spart sich die eigene Datenbank, die Lizenzfragen, den Betrieb. Bis der Anbieter entscheidet, dass er sie nicht mehr anbieten will. Ich habe im Tagesgeschäft mehr als einmal erlebt, wie eine Integration auf eine solche Gratis-API gebaut wurde und Monate später das Support-Telefon klingelte, weil „die Funktion einfach weg ist“. Kostenlos heißt eben nicht verlässlich; es heißt nur, dass man den Preis nicht in Geld zahlt, sondern in Abhängigkeit.

Der Nachschub ist trotzdem organisiert. Discord und Bluesky greifen bereits auf den Dienst Klipy zurück, WhatsApp soll folgen. Die Umstellung läuft im Hintergrund, für die meisten Nutzer unsichtbar — bis auf den Moment, in dem das gewohnte Tenor-GIF im neuen Katalog schlicht fehlt.

Ein Markt, der nur die Kontrolleure tauscht

Die zweite große GIF-Quelle, Giphy, zeigt, wie eng dieser vermeintlich verspielte Markt geführt wird. Meta kaufte Giphy 2020, musste den Dienst aber auf Druck der britischen Wettbewerbshüter wieder abgeben; 2023 ging er für 53 Millionen Dollar an Shutterstock. Und Klipy, der frische Tenor-Ersatz? Dessen Finanzierungsrunde hat Google im Juni über seinen AI Futures Fund mit 3,8 Millionen Dollar mitgetragen.

Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Google kappt den einen Zugang und steckt zugleich Geld in den Anbieter, zu dem die Abgehängten nun wechseln. Die GIF-Rohre des offenen Web wandern damit nicht in die Freiheit, sondern von einem Big-Tech-Griff in den nächsten. Das eigentliche Ärgernis ist nicht das fehlende Katzen-GIF am Montagmorgen. Es ist, wie selbstverständlich ein einzelner Konzern eine Infrastruktur abschalten kann, auf der das halbe soziale Netz stand — und wie schmal der Grat zwischen „unabhängiger Alternative“ und demselben Geldgeber ausfällt.