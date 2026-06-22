Wenn ein Studio für sorgfältig gebautes Autorenkino steht, dann A24 — „Everything Everywhere All at Once“, „Hereditary“, „Backrooms“. Genau dieses Haus holt sich jetzt Googles KI-Labor an Bord. Google DeepMind und A24 haben eine mehrjährige Forschungspartnerschaft in einem Blogbeitrag angekündigt, finanziert über eine Beteiligung von rund 75 Millionen US-Dollar. Bemerkenswert ist der Deal vor allem wegen dem, was er ausdrücklich nicht ist.

Geld gegen Forschung — aber kein Zugriff auf die Filme

Die rund 75 Millionen Dollar entsprechen Berichten zufolge etwa der letzten Finanzierungsrunde des Studios mit Thrive Capital. Die Vereinbarung ist mehrjährig und nicht-exklusiv. A24 bekommt Zugang zu DeepMinds Forschung und Rechen-Infrastruktur, im Gegenzug arbeiten DeepMind-Forscher direkt mit den Filmemachern an neuen Arbeitsabläufen.

Was Google ausdrücklich nicht bekommt: Zugriff auf A24s Filmbibliothek oder dessen Daten. Kein Training an fremdem Material, kein IP-Transfer, die kreative Kontrolle bleibt beim Studio. Das ist der eigentliche Unterschied zu den meisten Studio-KI-Deals der letzten zwei Jahre, bei denen am Ende oft das Archiv des Partners als Trainingsfutter diente. Hier läuft es umgekehrt — das Studio gestaltet die Werkzeuge mit, statt sie nur geliefert zu bekommen.

Werkzeuge für den Maschinenraum, keine generierten Filme

Das erklärte Ziel klingt unspektakulär: weniger Nachdrehs, schnelleres Schneiden, bessere visuelle Effekte. Ganze, per Knopfdruck erzeugte Filme sind ausdrücklich nicht vorgesehen. A24 hat dafür eine rund 20-köpfige Labs-Gruppe, die bereits an einem KI-Storyboard-Werkzeug bastelt — es soll Produktionsprobleme früh sichtbar machen, ohne den kreativen Mut auszubremsen. Dass Google mit Veo einen der wenigen ernstzunehmenden Videogeneratoren im Haus hat, dürfte dabei eine Rolle spielen.

Ich nutze KI-Funktionen seit einer Weile in der eigenen Bildbearbeitung — Entrauschen, Maskieren, ein störendes Objekt aus dem Hintergrund nehmen. Die nützlichsten sind ausnahmslos die langweiligen: die, die mir stumpfe Handarbeit abnehmen, nicht die, die das Bild neu erfinden. Genau diese Trennlinie beschreibt auch der A24-Deal. Werkzeug im Hintergrund, nicht Autor im Vordergrund.

Ausgerechnet A24 — und warum das kein Zufall ist

Seit den Hollywood-Streiks 2023 ist KI in der Filmbranche ein Reizwort. Viele Häuser tasten sich vorsichtig heran, weil Drehbuch- und Schauspielgewerkschaften genau hinsehen. Dass mit A24 ausgerechnet das Studio mit dem Ruf des Handgemachten vorprescht, ist klug positioniert: Es verkauft die Partnerschaft als Gegenmodell zum Kahlschlag — Technik, die Handwerkern hilft, statt sie zu ersetzen. DeepMind-Produktchef Eli Collins begründet das sinngemäß damit, dass Durchbrüche entstehen, wenn Technik in die Hände der besten Köpfe eines Fachs gelangt.

Schön gesagt. Ob aus dem „Werkzeug, das hilft“ am Ende doch das „Werkzeug, das ersetzt“ wird, entscheidet sich aber nicht in der Pressemitteilung, sondern im nächsten Tarifstreit und im ersten Film, dessen Effekte sichtbar aus der Maschine kommen. Bis dahin ist es ein gut eingefädelter Schachzug — für Google ein Fuß in einer Branche, die sich bislang wehrt, für A24 Forschungs-Feuerkraft, die sich ein Indie-Studio sonst nie leisten könnte.