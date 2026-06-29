Cloud, das hieß über zwei Jahrzehnte lang: Rechenleistung auf Knopfdruck, praktisch unbegrenzt skalierbar. Genau dieses Versprechen habe ich in unzähligen Projektmeetings gehört — und selten hat es so unter Druck gestanden wie jetzt. Google hat Meta beim Zugriff auf seine Gemini-Modelle ausgebremst, schlicht weil die eigene Rechenkapazität nicht reicht. Wenn schon der Konzern mit einem der größten Rechenzentrumsnetze der Welt rationieren muss, sagt das mehr über den Zustand des KI-Booms aus als jede Quartalspräsentation.

Was Google gekappt hat

Einem Bericht der Financial Times zufolge, den heise online aufgegriffen hat, informierte Google Meta bereits im März 2026 darüber, dass sich die angeforderte Rechenkapazität nicht vollständig bereitstellen lässt. Meta gilt dabei als der am härtesten getroffene Kunde — der einzige betroffene ist der Konzern aber nicht. Mehrere KI-Projekte gerieten dadurch ins Stocken. Intern ging laut dem Bericht ein Aufruf an die Belegschaft heraus, sparsamer mit KI-Tokens umzugehen. Ein Konzern dieser Größe, der seine eigenen Entwickler zum Token-Sparen anhält: Das ist die eigentliche Nachricht.

Warum Meta überhaupt fremde KI mietet

Meta baut mit der Llama-Reihe eigene Sprachmodelle — und greift trotzdem zu Gemini, weil Googles Modell bei bestimmten Aufgaben schlicht besser arbeitet. Im Einsatz ist es unter anderem beim Aufspüren von Betrugsmaschen, beim Entfernen schädlicher Inhalte — also der Content-Moderation, die Meta ohnehin zunehmend Sprachmodellen überlässt — sowie für Chatbots im Kundenservice und im Werbegeschäft. Auch Anthropics Claude nutzt der Konzern für ähnliche Zwecke.

Der wunde Punkt dahinter: Meta hat kein eigenes Cloud-Geschäft wie Amazon mit AWS, Microsoft mit Azure oder eben Google. Wer keine eigenen Rechenzentren in dieser Liga betreibt, ist auf die Kapazität der Konkurrenz angewiesen — und steht hinten an, wenn die knapp wird. Mich überrascht das nicht: Wer sein Kerngeschäft auf fremder Infrastruktur aufbaut, gibt das Mengengerüst aus der Hand, und beim ersten echten Engpass merkt man, wem die Maschinen wirklich gehören.

Geld ist nicht das Problem, Silizium schon

An Investitionsbereitschaft fehlt es nicht. Meta hat für Cloud-Rechenleistung über zwei Jahre rund 600 Milliarden US-Dollar zugesagt; die vier großen Hyperscaler — Meta, Google, Amazon und Microsoft — wollen laut dem Bericht allein in diesem Jahr bis zu 725 Milliarden Dollar in Rechenzentren stecken. Und trotzdem ist die Kapazität schon vergeben, bevor sie gebaut ist. Parallel ziehen die Token-Preise branchenweit an, was den Druck zum Sparen weiter erhöht. Das Nadelöhr sind nicht die Budgets, sondern Chips, Stromanschlüsse und Bauzeit — alles Dinge, die sich nicht per Kreditrahmen beschleunigen lassen.

Was die Investitionswelle am Ende bringt, ist offen: genug Kapazität für alle — oder vor allem einen größeren Vorsprung für die drei Konzerne, denen die Rechenzentren selbst gehören. Für alle anderen, Meta eingeschlossen, dürfte die Lehre dieses Jahres lauten, dass „unbegrenzt skalierbar“ immer eine Fußnote hatte: solange jemand anderes die Hardware besitzt.