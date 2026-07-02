Ein Pull Request nach dem anderen, sauber formatiert, mit ordentlicher Beschreibung — und beim genaueren Hinsehen versteht der Einreicher den eigenen Code nicht. Genau diese Erfahrung bringt das Team hinter der quelloffenen Spiele-Engine Godot jetzt dazu, seine Beitragsregeln spürbar zu verschärfen. Von KI-Agenten autonom geschriebener Code soll künftig zur Sperre führen, und wer neu dazukommt, braucht erst das Okay eines Maintainers.

Was künftig erlaubt ist — und was nicht

Der Entwurf, über den The Register berichtet, zieht mehrere Linien. Neue Mitwirkende mit höchstens drei zusammengeführten Pull Requests müssen sich größere Features oder umfangreiche Umbauten vorab freigeben lassen. Vollständig von autonomen Agenten erzeugter Code führt direkt zum Ausschluss aus dem GitHub-Projekt. Wer KI beim Beitrag genutzt hat, muss das offenlegen. Erlaubt bleibt sie nur für „niedere“ Handgriffe — Code-Vervollständigung, reguläre Ausdrücke, Suchen und Ersetzen. Und in den Diskussionen zu Beiträgen haben KI-Agenten und Bots nichts verloren; ausgenommen sind allein Übersetzungswerkzeuge. In Kraft sind die Regeln noch nicht — der Entwurf wird gerade finalisiert.

„KI kann keine Verantwortung übernehmen“

Die Begründung der Maintainer ist ungewöhnlich direkt. Sie nennen den Strom an KI-Pull-Requests „demoralisierend“ und bringen den Kern auf einen Satz: KI könne keine Verantwortung tragen, und man könne Vielnutzern von KI nicht zutrauen, ihren eigenen Code so weit zu verstehen, dass sie ihn im Fehlerfall reparieren. Maintainer Rémi Verschelde hatte den Aufwand schon früher im Jahr als zunehmend zermürbend beschrieben; ein Studio, das Godot einsetzt, nannte solche Beiträge schlicht „Müll“ von Leuten, die ihren eigenen Vorschlag nicht durchdringen.

Ich habe genug fremden Code gewartet, den am Ende nicht einmal der Autor noch erklären konnte — und das war lange vor der ersten KI. Ein Beitrag ist mit dem Merge nicht erledigt: Er will über Jahre gepflegt, verstanden und im Ernstfall auseinandergenommen werden. Genau diese Arbeit schiebt ein hingeworfener KI-Patch von seinem Einreicher auf die Leute, die das Projekt am Laufen halten.

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Warum das mehr als Prinzipienreiterei ist

Man kann darin einen Kulturkampf sehen. Im Kern steckt aber eine schlichte Rechnung. Open Source lebt von der knappsten Ressource überhaupt — der Zeit von Menschen, die fremde Beiträge prüfen. Werkzeuge, die in Minuten plausibel aussehenden Code ausspucken, treiben die Menge nach oben, ohne die Qualität mitzuziehen; die Prüflast bleibt bei den Freiwilligen hängen. Godot verbietet die KI-Nutzung nicht, es verlangt Rechenschaft: Am Ende soll ein Mensch den Code verstanden haben und für ihn einstehen. Für ein Projekt, das allein von Freiwilligen getragen wird, ist das eine Überlebensfrage.