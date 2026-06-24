Eine Gmail-Adresse galt über zwanzig Jahre lang als in Stein gemeißelt: Der Name, den man sich irgendwann in den 2000ern ausgedacht hatte, blieb für immer der Teil vor dem @. Wer mit einer peinlichen Jugend-Adresse gestartet war, schleppte sie mit. Das ändert Google jetzt — und der Rollout erreicht inzwischen auch Deutschland. Der Konzern schraubt ohnehin laufend an seinem Maildienst; erst verschwanden Gmailify und der POP3-Sammeldienst, jetzt kommt die Adress-Änderung.

Ich nutze seit Mitte der 2000er dieselbe Adresse und habe ehrlich gesagt nie nachgezählt, in wie vielen Logins, Verträgen und Newslettern sie inzwischen steckt. Genau da wird so eine Änderung interessant — und gleichzeitig heikel.

Was sich ändert

Künftig lässt sich der Teil vor dem @ tatsächlich umstellen, ohne dass die alten Daten verloren gehen. Mails, Dateien in Google Drive, der YouTube-Verlauf und gekaufte Inhalte im Play Store bleiben am selben Konto. Die bisherige Adresse verschwindet nicht, sondern wird zum Alias: Nachrichten an die alte wie an die neue Schreibweise landen weiter im selben Postfach. Googles eigene Dienste akzeptieren die neue Adresse direkt — bei YouTube etwa kann man sich anschließend mit ihr anmelden.

Die Haken

So weit, so gut — bis man das Kleingedruckte liest. Ändern lässt sich die Adresse nur einmal in zwölf Monaten. Insgesamt sind höchstens drei neue Adressen möglich, mit der ursprünglichen also vier über die gesamte Konto-Lebensdauer. Und die allererste Adresse wird man nie wieder los — sie bleibt als Alias bestehen, solange das Konto existiert; nur das Löschen des kompletten Kontos beseitigt sie.

Der größere Dämpfer kommt aus der Praxis: Bei den meisten fremden Diensten meldet man sich weiterhin mit der alten Adresse an. Wer gehofft hat, mit einem Klick aus hundert Altlasten herauszukommen, wird enttäuscht. Wer schon einige Mail-Umzüge in Firmen begleitet hat, kennt das Muster: Eine Adresse zu wechseln ist das Einfache, sie überall nachzuziehen das eigentliche Projekt.

Für den Alltag heißt das: Die Funktion ist ein echter Gewinn für alle, die mit einer unpassend gewordenen Adresse leben — nach einer Namensänderung etwa oder mit dem Spitznamen von früher. Einen sauberen Neuanfang liefert sie nicht. Die alte Adresse bleibt erreichbar, die Anmeldungen bleiben verstreut, und die Zwölf-Monats-Sperre sorgt dafür, dass man sich den neuen Namen besser gut überlegt.