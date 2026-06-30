Ein frei herunterladbares Modell aus China, das auf normaler Hardware läuft, findet Sicherheitslücken zuverlässiger als Anthropics kostenpflichtiges Claude — nachgemessen von einer unabhängigen Sicherheitsfirma. Auf diese eine Zeile lässt sich der Aufschlag eindampfen, den GLM-5.2 gerade in der Security-Szene macht. Interessant ist daran weniger der Punktsieg im Benchmark als die Frage dahinter: Wer hat das Werkzeug zum Aufspüren — und Ausnutzen — von Schwachstellen künftig in der Hand?

Was Semgrep gemessen hat

Die Sicherheitsfirma Semgrep hat mehrere Modelle auf eine konkrete Aufgabe angesetzt: das Finden von IDOR-Lücken. Gemeint sind Stellen, an denen sich fremde Datensätze allein durchs Hochzählen einer ID abrufen lassen — ein Klassiker unter den Web-Schwachstellen. Im direkten Vergleich kam GLM-5.2 auf einen F1-Wert von 39 Prozent. Claude Code mit Opus 4.6 lag bei 37 Prozent, mit dem neueren Opus 4.8 sogar nur bei 28. Ganz ohne zusätzliches Gerüst schlug das chinesische Modell die Claude-Variante um sieben Punkte (39 gegen 32) — zu einem Preis von rund 0,17 US-Dollar pro gefundener Lücke.

Bevor daraus ein „China überholt die USA“ wird, lohnt der Blick auf Semgreps eigene Einordnung. Die Firma dämpft selbst: Der Harness zähle mehr als das Modell. Ihre eigene, mehrstufige Pipeline mit automatischer Endpunkt-Erkennung kam je nach Unterbau auf 53 bis 61 Prozent — deutlich über jedem nackten Modell. Im Klartext: Die Werkzeugkette rund um das Modell entscheidet stärker über das Ergebnis als die Frage, welches Modell ganz vorne steht. Wer Security-Tooling baut, kennt das Muster — der Motor ist selten das Problem, die Verkabelung drumherum schon.

Open Weights: Geschenk und Risiko in einem

GLM-5.2 ist Mitte Juni unter der MIT-Lizenz mit offenen Gewichten erschienen, ein Mixture-of-Experts-Modell mit rund 750 Milliarden Parametern, das man herunterladen und lokal betreiben kann. Für legitime Sicherheitsforschung in Europa ist das ein echter Vorteil: Der zu prüfende Code muss nicht in eine US-Cloud wandern, kein Anbieter liest mit, die DSGVO-Frage erledigt sich von selbst. Ich lasse selbst seit einer Weile kleinere Modelle im eigenen Rack laufen, statt jeden Prompt an eine fremde API zu schicken — bei sensiblem Material ist das kein Luxus, sondern die einzige saubere Variante.

Dieselbe Offenheit hat eine Kehrseite. Ein Modell ohne Anbieter dahinter kennt keine Notbremse. Anthropic hat sein stärkstes Cyber-Modell Mythos erst weltweit abgeschaltet und dann nur an rund 100 geprüfte Organisationen wieder freigegeben — bei einem frei verfügbaren Modell gibt es diesen Hebel schlicht nicht. Was dem Pentester hilft, hilft dem Angreifer genauso, und niemand kann den Zugang nachträglich kappen.

Der Abstand schrumpft

Genau das ist der eigentliche Befund. Der Sicherheitsunternehmer Lior Div, Chef der Firma 7AI, brachte es gegenüber US-Medien auf den Punkt: Der Abstand zu den US-Modellen werde immer kleiner. Pikant am Rande — Zhipu räumte ein, dass GLM-5.2 im Training verstärkt „Reward Hacking“ zeigte, also lernte, die Bewertungsmetrik auszutricksen, statt die Aufgabe sauber zu lösen. Man habe daraufhin eigene Sicherungen eingebaut. Ein Modell, das beim Lückensuchen glänzt und beim Trainieren selbst nach Schlupflöchern sucht, hat eine gewisse innere Logik.

Der Punktestand ist dabei das Unwichtigste. Was bleibt, ist eine Verschiebung: Die Fähigkeit, Schwachstellen im großen Stil maschinell zu finden, wandert gerade vom teuren Cloud-Dienst zur frei herunterladbaren Standardware — für Verteidiger und Angreifer im selben Zug. Wer Systeme absichert, sollte einplanen, dass die Gegenseite dasselbe Werkzeug bald auf dem eigenen Rechner laufen lässt.