Seit ein billiges chinesisches Modell vor anderthalb Jahren kurzzeitig die KI-Aktienkurse ins Rutschen brachte, wartet die Branche auf den nächsten Schlag aus dieser Richtung. Er ist da, und er heißt GLM-5.2. Das offene Modell des Pekinger Anbieters Zhipu (international als Z.ai unterwegs) zieht in einem unabhängigen Test fast mit Anthropics Spitzenmodell Claude Opus gleich — zu einem Bruchteil der Kosten. Das ist weniger eine Geschichte über einen Benchmark-Sieger als über die Preisannahmen, auf denen das ganze westliche KI-Geschäft ruht.

Fast gleichauf — aber nicht in jedem Detail

Den Vergleich hat der Datenanbieter Snowflake gezogen, dessen Chef die Zahlen öffentlich machte. In einem Parcours aus 103 Programmieraufgaben löste GLM-5.2 mit drei Anläufen pro Aufgabe 66 Prozent, Claude Opus 4.7 kam auf 67 — der Abstand ist innerhalb der Messunschärfe. Beim ersten Versuch dreht sich das Bild: Opus liegt mit 53,7 zu 47,6 Prozent vorn und arbeitet sauberer. GLM brauchte im Schnitt knapp ein Viertel mehr Anläufe (99 gegen 80) und verbrannte dabei fast doppelt so viele Token (860 gegen 439 Millionen). Das chinesische Modell kommt also ans Ziel, aber auf einem teureren, umständlicheren Weg.

In den Benchmarks, die Z.ai selbst nennt, liegt GLM-5.2 sogar knapp vor OpenAIs GPT-5.5 — auf SWE-bench Pro mit 62,1 zu 58,6 Punkten, auf FrontierSWE mit 74,4 zu 72,6 Prozent. Herstellerzahlen bleiben Herstellerzahlen; entscheidend ist, dass mit Snowflake ein unbeteiligter Dritter zu einem ähnlichen Befund kommt. Die Lücke zwischen offenem chinesischem Modell und westlicher Spitze ist nicht mehr groß genug, um den Preisaufschlag automatisch zu rechtfertigen.

Der Preis ist die eigentliche Nachricht

GLM-5.2 kostet über die Z.ai-API 1,40 Dollar je Million Eingabe-Token und 4,40 Dollar je Million Ausgabe-Token. Claude Opus 4.7 liegt bei 5 und 25 Dollar, GPT-5.5 bei 5 und 30. Beim Output zahlt man für das chinesische Modell damit nicht einmal ein Fünftel, beim Input gut ein Viertel. Dazu kommt der eigentliche Hebel: Zhipu hat die Modellgewichte am 16. Juni unter die freizügige MIT-Lizenz gestellt — eine 744-Milliarden-Parameter-Mixture-of-Experts mit einer Million Token Kontext, herunterladbar auf Hugging Face und in über zwanzig Coding-Umgebungen eingebunden. Drei Tage zuvor war das Modell zunächst nur für zahlende Kunden gestartet.

In meiner eigenen Firma laufen ein paar kleine Automatisierungen über LLM-APIs — Tickets vorsortieren, Texte zusammenfassen, nichts Spektakuläres. Schon dort merkt man die Output-Token auf der Rechnung deutlicher, als einem die schönen Demos glauben machen wollen. Ein Modell, das für denselben Job ein Fünftel kostet, ist da kein akademischer Vorteil. Der Haken liegt anderswo: Die offenen Gewichte taugen nur etwas, wenn man sie auch betreiben kann — ein 744-Milliarden-Brocken läuft nicht mal eben auf dem Firmenserver, und wer stattdessen die API nimmt, schickt seine Daten auf chinesische Systeme. Für ein KMU mit Datenschutz-Auflagen ist das ein echter Abwägungspunkt, kein Kleingedrucktes.

Was das für die KI-Blase bedeutet

OpenAI und Anthropic kalkulieren mit stetig steigenden Einnahmen. Auf dieser Annahme stehen die Milliardenwetten auf eigene Rechenzentren — bis hin zu eigenen Kraftwerken, die nur die KI-Last speisen sollen. Genau diese Annahme greift ein offenes Modell an, das „gut genug“ ist und einen Bruchteil kostet. Es muss Opus gar nicht schlagen; es muss nur nah genug herankommen, dass der Aufpreis für die Premium-Modelle schwerer zu begründen ist. Sinkt darüber der Preis, den sich die Labore für ihre Token aufrufen lassen können, wird aus der teuersten Infrastruktur der Branche schnell eine Bewährungsprobe.

Ich halte den Benchmark-Gleichstand für die kleinere Hälfte der Nachricht. Die größere ist, dass „nah an der Spitze, offen und billig“ inzwischen aus China kommt und sich nicht mehr abschalten lässt — ein einmal unter MIT-Lizenz veröffentlichtes Modell ist in der Welt. Die westlichen Anbieter konkurrieren ab jetzt nicht nur über Qualität, sondern über einen Preis, den ein Wettbewerber bewusst auf null drücken kann. Das ist die unbequemere Front.