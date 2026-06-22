Ein Entwickler sucht auf GitHub eine bekannte Bibliothek, findet das passende Repository, lädt es herunter — gleicher Name, identische README, sogar die komplette Commit-Historie stimmt. Und holt sich damit einen Trojaner ins System. Genau dieses Szenario läuft auf GitHub gerade in großem Stil: Mehr als 10.000 präparierte Repositories geben sich als echte Open-Source-Projekte aus. Aufgefallen sind sie nicht der Plattform selbst, sondern einem einzelnen Sicherheitsforscher.

Klone, die echter wirken als ein Fork

Das Perfide an der Kampagne ist die Tarnung. Die Fälschungen sind keine GitHub-Forks, die man als Kopie erkennen würde — die Angreifer übernehmen sämtliche Commits eines legitimen Projekts in ein frisches Repository unter neuem Konto. Verändert wird nur eine Datei: die README. Dort landet ein Download-Link auf ein ZIP-Archiv, getarnt als Installer oder Zusatzpaket.

Damit die Repos oben mitschwimmen und frisch aussehen, löschen sie ihren jüngsten Commit und schieben ihn unter dem immer gleichen Namen »Update README.md« neu hinterher — laut Analyse zwischen ein- und 24-mal am Tag. Wer nur kurz draufschaut, sieht ein aktiv gepflegtes, populär wirkendes Projekt. Kein Warnsignal, nirgends.

Was im ZIP wirklich steckt

Im Archiv liegen vier Dateien: ein kurzes Batch-Skript (Application.cmd oder Launcher.cmd), eine loader.exe — meist eine umbenannte LuaJIT-Laufzeit —, die lua51.dll und eine zufällig benannte .cso- oder .txt-Datei. Das Batch-Skript startet den LuaJIT-Interpreter, der ein stark verschleiertes Lua-Script ausführt: den Loader SmartLoader. Der holt die Adresse seines Befehlsservers über einen Smart Contract in der Polygon-Blockchain und lädt als zweite Stufe den Infostealer StealC nach — der dann Krypto-Wallets, Logins, Cookies, Browser-Verläufe sowie Discord-, Telegram- und Steam-Daten abgreift.

Die Tarnung reicht bis in die Virenprüfung. Schickt man nur den Link zum Archiv an VirusTotal, meldet der Dienst null Funde. Erst wer die ZIP-Datei selbst hochlädt, bekommt den Trojaner angezeigt. Die Angreifer haben den Ablauf gezielt auf diese URL-Blindstelle zugeschnitten.

Ich ziehe selbst regelmäßig kleine Tools und Code-Schnipsel von GitHub — der Reflex, »schnell mal das ZIP aus dem Repo« zu laden, statt sauber über Paketmanager und geprüfte Releases zu gehen, sitzt bei vielen tief. Genau auf diese Bequemlichkeit baut die Masche, und ehrlich gesagt fällt mir auf Anhieb kein Schnellcheck ein, der den Klon vom Original zuverlässig trennt.

Einer findet, was die Plattform laufen lässt

Aufgespürt hat die Kampagne der Sicherheitsforscher Orchid Files. Er filterte über fünf Tage rund 16 Millionen Commit-Pushes aus den öffentlichen GitHub-Archivdaten, grenzte auf häufig aktualisierte Repositories ein und landete am Ende bei rund 10.000 Treffern, die dem vollständigen Muster entsprachen — etwa ein Viertel von 40.000 vorgefilterten Kandidaten. Manche dieser Repos standen über ein Jahr online. Denselben Mechanismus hatte eine frühere Untersuchung bereits bei 109 gefälschten Repos über 103 Konten dokumentiert, ebenfalls mit SmartLoader und StealC — von der Idee her verwandt mit dem jüngsten Supply-Chain-Angriff auf npm-Pakete.

GitHubs Reaktion fällt dürftig aus. Auf den ersten Report kam zwei Wochen lang nichts, dann wurden ausschließlich die namentlich gemeldeten Repositories gelöscht. Eine systematische Erkennung gibt es offenbar nicht — neue Fälschungen verschwinden nur, wenn jemand sie einzeln meldet.

Die Stoßrichtung hat sich dabei verschoben: Früher zielten solche Klone auf Leute, die nach Raubkopien suchten, heute auf Entwickler, deren Rechner API-Schlüssel, Cloud-Zugänge und Wallets enthalten. Und je mehr KI-Coding-Agenten selbstständig Repositories einlesen und Code ausführen, desto verlockender wird ein Feld voller getarnter Klone. Dass eine Plattform dieser Größe das Aufräumen einem einzelnen Forscher überlässt, statt das offensichtliche Muster — kopierte Commit-Historie, ZIP-Link in der README, »Update README.md« im Stundentakt — selbst zu erkennen, halte ich für das größere Problem als die Malware.